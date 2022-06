Støre: – Kan være mennesker og krefter der ute som ikke vil godt

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterte tirsdag NRK og NTB til statsministerboligen for å snakke om de hektiske døgnene etter terrorangrepet mot flere utesteder i Rosenkrantz' gate i Oslo.

Med seg hadde han ansatte fra Herr Nilsen, Per på hjørnet og London pub, utestedene gjerningsmannen angrep.

– De har vært tettest på, og budskapet som kommer fra samfunnet er at vi slår ring om de som har stått i dette. Det har vært folk som har opplevd vold og skyting midt i arbeidstiden, så det må vi følge opp, sier Støre.

Jonas Gahr Støre inviterte ansatte fra London Pub, Per på Hjørnet og Herr Nilsen til frokost i statsministerboligen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han sier det har gjort inntrykk å høre deres kjærlighet og nærhet til kundene sine. Flere av de skadde var stamkunder. Både Kaare Hesvik og Jon Isachsen, som ble drept i angrepene, var godt kjent for de ansatte på Per på hjørnet.

– Det går ikke bra, men det går

– De første skuddene kom, og vi skjønte det var noe alvorlig når vi ser de første gjestene våre dette av stolene, skutt, ruta vår begynner å gi etter og det singler i glass overalt.

Det sier London pub-ansatte Andreas Woldseth om de første sekundene av angrepet.

Andreas Woldseth var vitne til at fire jenter berget en mann som var skutt gjennom magen på London pub. Foto: A7III-ENG6

Woldseth er ærlig på at angrepet har gått inn på ham.

– Det går ikke bra, men det går. Det er det viktigste. Akkurat nå tar vi et steg av gangen, så tar vi livet tilbake dag for dag, minutt for minutt.

Støre: Riktig å avlyse pride

I lys trusselsituasjonen, som PST kaller «ekstraordinær og uavklart», mener Støre det var helt rett å avlyse pride-arrangementet som skulle foregått på Rådhusplassen i Oslo mandag kveld.

– En tid med en uavklart situasjon der PST sier vi står overfor det høyeste trusselnivået, legger rammer rundt hva man kan og ikke kan. Jeg tror avgjørelsen om ikke å ha et så stort arrangement var bra.

Ansatte fra Herr Nilsen, Per på hjørnet og London pub var mandag invitert til frokost i statsministerboligen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Støre vil ikke gå i detalj rundt hvilke konkrete trusler PST og politiet mener man kan stå overfor.

– Jeg er tilstrekkelig informert av PST og politiet til å ha kunnskap om hva som er bildet. Men det er jo en pågående etterforskning, og den er jeg opptatt av at skal kunne gå som planlagt.

Les også: Trassar politiet sitt pride-råd: – Nektar å gøyme meg i min eigen by for den eg er

– Kan aldri gi 100 prosent garanti

– Norge er trygt, og Oslo er en av de tryggeste hovedstedene i verden, men vi er sårbare. Det kan være mennesker og krefter der ute som ikke vil godt, og som kan påføre skade. Den sårbarheten må vi leve med, sier statsministeren.

Han forstår, og synes det er bra, at PST og politiet er ærlige på at det er deler av et miljø de ikke har full kontroll over.

– Man har ikke 100 prosent oversikt i Norge som er et liberalt demokrati, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Les også: Politidirektøren: – Vi er med rette bekymra

– Du kan aldri gi en 100 prosent garanti, sier Støre.

– Mitt inntrykk er at de har god oversikt, men de følger med på et veldig komplisert bilde. Det er ikke bare et nasjonalt bilde, det er et internasjonalt bilde, sier Støre.

NRK har opplysninger om at politiet mangler kontroll på konkrete personer i et konkret miljø. Støre mener det at det finnes personer med liknende holdninger ikke trenger å bety at et nytt angrep er nært forestående.

– Det behøver ikke å bety at de er nært forestående å begå kriminelle og fryktelige handlinger. Men det er et bilde over både kriminelle miljøer, det er et tungt innslag av psykisk helse, og vi må ta lærdommer av det.

Les også: Opplysninger til NRK etter pride-avlysning: Politiet mangler oversikt over flere personer

– Traumatisk

Kjetil Soligard, ansatt ved utestedet Herr Nilsen, er rørt over å ha blitt invitert til statsministerboligen. Han synes det var godt å få pratet ut om helgens hendelser med statsministeren og andre.

– Det var traumatisk da det sto på. Fra å være en sydenstemning med fantastisk god stemning over alt, bare glade folk, så snur det på ett sekund. Det var veldig spesielt å være med på, sier Soligard.

Kjetil Soligard ved Herr Nilsen synes det er godt å være tilbake i jobb etter skytingen i Oslo som tok livet av to menn.

Han sier det er godt å være tilbake i jobb ved Herr Nilsen, og synes det er fint å se at mange av de som var der den natta tar byen tilbake.

– De som var der den natten har kommet tilbake. Nå jobber vi, og kommer tilbake til normalen.