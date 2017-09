Støre: – Jeg har bred tillit til å lede Ap videre

– Jeg er valgt som leder av Aps landsmøte, og ledelsen står samlet. Vi skal være åpne for at også vår innsats blir gjennomgått, men jeg er hundre prosent motivert for å ta ansvar også fremover, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Hvorfor er du rett mann til å gjenreise Ap?

– Fordi jeg er valgt av Aps landsmøte for gode dager og vanskelige dager, når vi vinner, og når vi taper. Jeg opplever at jeg har fått bred tillit til å lede partiet gjennom det vi nå skal gjøre, gjennomgå erfaringene fra valget og komme fort og kraftig tilbake, sier Støre.

Har ikke diskutert ledelsens stilling etter valgnedturen

Han har akkurat avsluttet et møte med Aps sentralstyre, som i over to timer har diskutert hva som førte til Aps valgnederlag.

Da stemmene var talt opp etter det første stortingsvalget Støre ledet Ap i, hadde partiet en oppslutning på 27,4 prosent, det dårligste resultatet på mange år.

Ap mister oppslutning og representanter for første gang på 90 år som opposisjonsparti.

– Det har ikke vært et tema i det hele tatt, sier nestleder Hadia Tajik om spørsmålet om partilederens stilling.

Også partiets sentralstyremedlemmer slår ring om Støre. På vei inn til oppvaskmøtet i ettermiddag, avviste de ethvert spørsmål om hvorvidt ledelsen kan bli sittende etter nederlaget.

– Strategien var godt nok forankret i Ap

Konklusjonen etter møtet er at sentralstyret selv skal lede evalueringen av Aps valgkamp og gjennomgå valgkampen både politisk og organisatorisk.

– Vi har diskutert hvordan vi kunne ha gjort dette bedre, om indre og ytre forhold som påvirket valgkampen, og hvordan kommunikasjonen vår om vanskelige saker, som skatt, har vært, sier Støre.

Han understreker at partiet står samlet, og at valgkampstrategien var bredt forankret i Ap.

– Ja, det kan jeg si med hånden på hjertet. Strategien og hovedlinjene var godt nok forankret. Men hvorvidt vi traff godt nok med det, skal vi ha en grundig gjennomgang nå. Jeg mente strategien og sakene var riktige, men det skal vi evaluere nå, sier Støre.

– Tror du debatten om din privatøkonomi og dine disposisjoner i sum også kan ha vært en faktor for det dårlige resultatet?

– Jeg håper ikke det, men jeg kan jo ikke utelukke det, det er blant de tingene vi må gjennomgå. Jeg tror det er de politiske sakene som er viktigst når man ser på valgkampen, men det får vi ta en titt på, sier Støre til NRK.