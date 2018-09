Støre: – Dette er riktig, historisk og modig

Fredag ettermiddag rådet KrF-leder Knut Arild Hareide sitt eget parti å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Det er nytt at Hareide peker i den retningen, men jeg synes han gjør det på en overbevisende måte, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han peker på at Hareide i sin tale vektla et sterkere fellesskap, bedre distriktspolitikk, en bedre internasjonal politikk og mindre forskjeller.

– Dette er gjenkjennelig, og det overrasker meg ikke at han trekker den konklusjonen han gjør. Det er på disse sakene jeg føler vi kan få til et samarbeid. Jeg har alltid ment i min politisk tid at vi kan få til løsninger sammen, og nå kommer det budskapet også fra ham, og det er viktig, sier Støre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er positiv til å se på KrF-lederens regjeringsskisse. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Sp vil ha gjennomslag

Også Senterpartiet står klar til å snakke med KrF og Ap om et mulig samarbeid.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum er imidlertid bare med på leken dersom han får gjennomslag for partiets syn på alt fra politireform, kommunesammenslåing, sentralisering, Forsvaret og avgiftspolitikken.

– Her har regjeringen ført en kurs som vi mener er helt feil. Så har vi flere gode hjertesaker som vi er helt enig med KrF i, som surrogati-saken. Nå må KrF ha sine interne prosesser. Vi er tydelig på hva vi vil, sier Vedum.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum stiller flere krav til et samarbeid med KrF. Foto: Axel Nilsson Raftsjø / NTB scanpix

Ble varslet før talen

Arbeiderpartiets leder ble i ettermiddag varslet av Knut Arild Hareide like før sistnevnte gikk på talerstolen for å be sitt eget parti gå mot venstresiden.

– Han sa at hans konklusjon ville bli å tenke på dette alternativet. Jeg sa at det var riktig, historisk og modig, sier partileder Støre.

Holder døren åpen for SV

Han kan tenke seg å se Ap i en regjering sammen med KrF og Senterpartiet, slik Hareide skisserer, men har selv ikke lukket døren for Sosialistisk Venstreparti.

– Jeg har i grunnen ikke lukket døren for noen, men sagt at det ikke er aktuelt å sitte i regjering med Rødt og Miljøpartiet De Grønne i denne perioden. Jeg har holdt døren helt åpen for sentrum, fordi det er avgjørende for å begrense ytre høyres makt i Norge, sier Støre.

– Kan bli nytt flertall

Ap-lederen understreker at han står klar dersom KrF trekker sin støtte til Solberg-regjeringen allerede i denne perioden.

– Til nå har det vært et flertall som sikrer Erna Solberg i regjering. Hvis det skifter, er det en ny situasjon, og da er Ap klar, sier Støre.