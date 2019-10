Støre: – Dette budsjettet forteller om en uføreeksplosjon

Solberg og Støre møttes i Politisk kvarter tirsdag morgen, dagen etter at regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 ble lagt frem for Stortinget.

– Som hver gang de siste seks årene finner vi smålige små kutt i millioner som rammer ekte mennesker, sier Støre og viser til kutt i arbeidsavklaringspenger for unge og uføre alderspensjonister som får kuttet sine skjermingstillegg.

– Mennesker som er dårlig organisert og ikke når opp i vår samfunnsdebatt blir mer utsatte, og tiltakene for å hjelpe dem blir vanskeligere. Da øker forskjellene, sier han.

Støre mener det er ulogisk å kutte i støtten til mennesker som står utenfor arbeidslivet, for så å bruke pengene på å hjelpe dem tilbake i jobb.

– De utsatte gruppene som ikke kommer seg i jobb og aktivitet skal motiveres ved at de får mindre. Vi skal ha 25.0000 nye uføre til en kostnad på 7 milliarder. Dette budsjettet forteller om en uføreeksplosjon, sier Støre.

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre møttes til duell i Politisk kvarter tirsdag morgen.

Lover tettere oppfølging

Solberg sier regjeringen jobber hardt med det hun kaller den største ulikheten i Norge; de som står innenfor og utenfor arbeidslivet.

– Vi bruker pengene på tettere oppfølging så det ikke skal bli en felle som gjør at man står utenfor arbeidslivet videre. De er under behandling samtidig som de er i jobb, sier Solberg.

Hun viser til at det er flere ordninger enn AAP, og lover at de skal få tettere oppfølging.

– Vi jobber systematisk med inkluderingsdugnaden, og vi legger om integreringsarbeidet. Vi må få enda flere raskere inn i arbeidslivet. I sum er dette tiltak som gjør at gruppen utenfor arbeidslivet kan bli mindre, men det vil ta tid, sier Solberg.

– Kutter nederst

Støre mener flere støtes ut selv om arbeidsledigheten er lav.

– Disse menneskene trenger hjelp, men dere tar penger fra dem. Dette er mennesker som kommer til å bli skjøvet lengre ut og havne på varig uførhet og sosialhjelp. Dette er å kutte nederst ved bordet, sier han.

Støre har blant annet latt seg provosere av kuttene i støtten til barnebriller og tannregulering som kun skal gjøre kosmetiske endringer.

Utvalget som skulle utrede reguleringsstøtten ble forsinket, og fikk ikke levert sin innstilling før budsjettforslaget ble lagt frem.

Ifølge Solberg er dette grundig utredet tidligere.

– Vi har sagt at deler av den gruppen ikke skal ha støtte lenger fordi det ikke er statens oppgave å rette det kosmetiske. Det er heller ikke statens oppgave å rette nesen din hvis nesen din er for stor, sier Solberg.