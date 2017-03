Jonas: – Erna må forklare hvorfor hun har unnlatt å gjøre jobben

– Gjørv-kommisjonen var meget klar på manglene etter 22. juli, det foreligger klare instrukser, men Riksrevisjonen har avdekket at regjeringen ikke har gjort jobben.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre bare timer før Solberg skal møte til høring hos Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Så drar han til en omdreining til:

– Den åpne delen av rapporten er knusende, og i denne høringen må Erna Solberg forklare seg om hvorfor de har unnlatt å gjøre jobben.

Høring om Riksrevisjonens rapport om sikring av viktige offentlige bygg Du trenger javascript for å se video.

Full krangel på flere plan

Haakon Bruun-Hanssen Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dagens høring er foreløpig siste kapitel i Riksrevisjonens statusrapport om Forsvarets og politiets objektsikring etter 22. juli. Og krangelen mellom partiene foregår på flere plan.

Riksrevisjonen har nemlig slått fast at det er "svært alvorlig» at verken politiet eller Forsvaret – sammen eller hver for seg – klarer å sikre offentlige bygninger godt nok.

Uttrykket som ble brukt om svikten i arbeidet med såkalt objektsikring, er det sterkeste Riksrevisjonen kan bruke. Det benyttes bare unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv og helse.

Den konklusjonen mener blant annet forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen er feil.

– Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring. Vi har kunnskap, kompetanse og materiell til å beskytte ethvert objekt, slo Bruun-Hanssen fast mandag, første dag av den to dager lange høringen.

Også politidirektør Odd Reidar Humlegård har en helt annen oppfatning enn Riksrevisjonen av kvaliteten på samarbeidet mellom politiet og Forsvaret når det gjelder terrorsikring.

Det har også blitt rabalder rundt at regjeringen har bestemt seg for å hemmeligholde rapporten og kun frigi et sammendrag.

Høyre og Frp mener det må være opp til regjeringen om Riksrevisjonens rapport skal hemmeligholdes eller ikke, mens Sp og Ap er sterkt kritiske til at en diskusjon om sentrale deler av norsk beredskap må føres bak lukkede dører når kontroll- og konstitusjonskomiteen skal holde sin høring.

Mener hemmelighold er tull

Støre deler ut verbal juling til både resultatene av rapporten òg beslutningen om å holde rapporten hemmelig.

– Den åpne delen av rapporten er knusende, men jeg har lest sammendraget av den graderte rapporten, og det er ingen mulighet for å argumentere at det skal være hemmelig. Ingen ber om offentliggjøring av adresser på kritiske bygg, sier Støre.