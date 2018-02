Støre: – Ap har veket for mye unna i innvandringsdebatten

Fredag møtes Arbeiderpartiets nye utvalg som skal utvikle partiets politikk for integrering, migrasjon og flyktningpolitikk. Utvalget ledes av Masud Gharahkhani, som er partiets nye innvandringspolitiske talsmann.

Gharahkhani har skapt gnisninger internt i Arbeiderpartiet etter at han varslet en ny og strengere linje i innvandringspolitikken. Han har blant annet markert seg med utspill om at «innvandringen bør bli mest mulig begrenset» og at asylfamilier med avslag skal få fotlenke til de er ute av landet.

Det har fått mange Ap-veteraner til å steile, og mene at Arbeiderpartiet nå konkurrerer med Frp i å ha den tøffeste asylpolitikken.

Arbeiderpartiet i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger sier nei til den strengere linja ledelsen i Arbeiderpartiet legger opp til.

Støre: – Feil å ligge unna

Ap-leder Jonas Gahr Støre har ingen forståelse for bekymringen innad i partiet

– Nei, jeg har ærlig talt ikke det, svarte Støre til NRKs Politiske Kvarter fredag.

Ifølge Ap-lederen ønsker partiet en tøffere linje for å bidra til integrering og «sørge for at folk kommer i gang», ha forslag som bekjemper sosial kontroll og diskutere hvordan det internasjonale asylsystemet virker.

– Hver gang vi diskuterer innvandring, kommer det spørsmål om vi er gissel av Sylvi Listhaug og Frp, som setter tonen.

Ifølge Støre er årsaken at Ap har ligget for mye unna:

– Vi har veket unna den debatten, og det har vært feil. Vi skal være der med sosialdemokratiske verdier.

– Hva er forskjellen på Frp og Ap i innvandringspolitkken?

– I integreringspolitkken er det klart forskjeller på hvordan fellesskapet skal stille opp. Frp har et program som sier at de som får asyl, i hovedregel kun skal ha midlertidig opphold. Det er vi uenig i, svarte Ap-lederen.

Siv Jensen svarer Støre Du trenger javascript for å se video.

Jensen: – Vi stod for dette da det var upopulært

Det samme spørsmålet om forskjellen på innvandringspolitikken til Frp og Ap gikk også til Fremskrittspartiets leder Siv Jensen:

– Den største forskjellen er at Frp har stått for det samme i 45 år, også da det var upopulært å snakke om behovet for en streng innvandringspolitikk. Vi har stått og tatt imot eggkasting, men vi har ment at det var riktig. Vi har advart og vært konsistente, svarte Siv Jensen.

Frp-lederen uttalte at det er bra at Ap fremmer forslag om integrering og bekjempelse av sosial kontroll, men reagerte da Støre utfordret henne på om regjeringa kommer til å støtte Aps forslag.

– Jeg synes ikke det kler deg særlig, Jonas, å være høy og mørk i disse spørsmålene. Ap har vinglet frem og tilbake. Det er vanskelig for velgerne å vite hva dere egentlig mener, sa Jensen.

– Uansett hva vi sier og hva det handler om, er dette svaret til Siv Jensen. Se på hva vi gjør isteden, repliserte Støre.