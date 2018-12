Støre ville ha med SV fra start – Sp sa nei

Det er 1. november, dagen før KrFs skjebnelandsmøte.

Sp-toppene Trygve Slagsvold Vedum og Marit Arnstad er på vei til Jonas Gahr Støres kontor. I flere uker har et dokumentar-team fra NRK fulgt Ap-lederen tett. Men dette møtet får de ikke være med på.

– I dag er ikke Trygve i humør til å bli filmet, sier Arnstad.

– Nei, dere får i hvert fall ikke være med på dette møtet, sier Vedum til kamerateamet, før de lukker døra til Støres kontor bak seg.

Tydelig beskjed

Det er etter det NRK forstår i dette møtet at Sp-lederen gir tydelig beskjed om at han ikke ville at SV skulle sitte rundt forhandlingsbordet, dersom KrFs landsmøte gikk inn for å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Senterpartiet ønsker heller ikke at SV skal delta i forhandlingene om et statsbudsjett.

Sp mener de får størst gjennomslag om SV sitter på gangen. De argumenterer også for at det var slik Hareide og KrF vil ha det.

Arbeiderpartiet er uenige. De pekte på at en mindretallsregjering med Ap, Sp og KrF var avhengige av budsjettstøtte fra SV.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var uenige om hvorvidt SV-leder Audun Lysbakken skulle sitte rundt forhandlingsbordet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det ville vært helt naturlig for meg at SV ble invitert med i samtaler fra starten. For det første måtte vi ha SV med for budsjettet som skulle vedtas her i Stortinget. Det var jeg helt klar på. Det tror jeg også KrF ville nikket til, sier Støre i dokumentaren.

På spørsmål om det var enighet i den rødgrønne leiren på det, svarer han at det tror han det ville blitt.

NRK har vært i kontakt med Senterparti-leder Trygve Slagvold Vedum som ikke ønsker å kommentere saken.

Telefon fra Hareide

#Metoo og alvorlige anklager om seksuell trakassering sørget for at 2018 starter på verst tenkelig måte for Arbeiderpartiet.

Først etter sommeren får de hodet over vann. Høsten blir likevel mer dramatisk enn noen kunne ane på forhånd.

Fredag formiddag 28. september sitter Ap-leder Jonas Gahr Støre i bilen på vei tilbake fra et Ap-arrangement i Biri.

Telefonen ringer.

Det er KrF-leder Knut Arild Hareide.

Når samtalen er over vet Støre at han kan bli statsminister lenge før neste valg.

Etterpå fikk KrF og resten av Norge nyheten. I sin tale til landsstyret sa Hareide at han ønsket en regjering med KrF, Sp og Ap.

Mitt råd til dere er, at nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags politiske gjennomslag det er mulig å gå gjennom et samarbeid med KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet, uten SV. Knut Arild Hareide / Tale til landsstyret, 28.09.18

Brede smil

Støre følger talen på nett. Han og rådgiverne hans smiler bredt når disse ordene faller.

Men det er ikke Hareide som bestemmer. Det er landsmøtet til KrF.

Det er ennå fem uker til avgjørelsen faller. I Arbeiderpartiet starter forberedelsene.

Støre er optimistisk.

For da Knut Arild Hareide informerte ham om rådet han ville gi, ga han også klart uttrykk for at han trodde han ville få partiet med seg.

– Hareide har sagt han trudde han skulle få et flertal på 110-115 delegater. Formidlet Hareide dette til deg?

– Ja, han sa «Jeg hadde ikke gjort dette om jeg ikke trodde det var mulig å vinne. Men det er ikke enkelt».

Fulgte oppfordringen

Hareide understreket også, i flere intervjuer og i samtaler med Støre, at dette var en intern prosess.

KrF-lederen ønsket ikke innblanding fra andre partier.

Støre, som trodde på Hareides forsikringer om at dette kunne han vinne, fulgte oppfordringen. Det gjorde ikke Erna Solberg og Høyre. Det startet med en rekke kronikker og utspill fra sentrale Høyre-folk som argumenterte for at KrF hørte hjemme på borgerlig side.

Det toppet seg i midten av oktober, da Solberg svarte på Kjell Ingolf Ropstads omstridte abortutfordring.

Ville Ap eller Høyre gi KrF gjennomslag for kravet om å innskrenke abortloven dersom de valgte deres side?

Jonas Gahr Støre sa nei. Erna Solberg åpnet for å diskutere det.

– Riktig å lytte

Dermed kunne Ropstad, nestlederen som ledet an det som fikk navnet «blå side» i KrF, argumentere for at hans retningsvalg ga partiet en historisk mulighet til å endre abortloven.

På fylkesårsmøte etter fylkesårsmøte gikk lokale KrF-ere opp på talerstolen og sa at mens Høyre forsto deres kamp mot sorteringssamfunnet, deltok Ap-folk i «demonstrasjonstog for sortering».

Arbeiderpartiet hadde ikke noe som tilsvarte abortsaken som de kunne trekke opp av hatten for å friste KrF. Dessuten hadde Hareide gitt han beskjed om å ligge lavt.

– Jeg synes det var riktig å lytte til det, sier Støre i dag.

Høyre hadde forventet sterkere motstand fra Arbeiderpartiet, særlig på spørsmålet om abort. Men mottrekket fra Ap kom ikke før KrF tok sin avgjørelse.

– Såg du noen mulighet til å påvirke KrF?

– Nei, ikke egentlig, sier Støre.

Arbeidet i kulissene

Selv om de ikke virket aktive utad, var det stor aktivitet internt i Arbeiderpartiet.

– Vi måtte forberede oss. Og det gjorde vi, forteller Støre.

Beviset på det ligger i en mappe på kontoret hans. Den inneholder detaljerte planer for hvordan Arbeiderpartiet skulle danne regjering dersom KrF valgte deres side.

Nestleder Hadia Tajik fikk ansvaret for å analysere partiprogrammene til de tre partiene, finne kompromisser og mulige konfliktsaker.

Tidligere finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen brukte nær en måned på å skrive utkast til et felles statsbudsjett for en ny regjering og leder av utenrikskomiteen Anniken Huitfeldt jobbet med å lage en felles verdiplattform.

– Jeg var klar den fredagen, for å begynne arbeidet med en ny regjering, sier Støre.

Slik gikk det som kjent ikke.

– Jeg er ikke ferdig

2. november er 193 delegater og journalister fra inn- og utland er samlet på KrFs ekstraordinære landsmøte Gardermoen.

Støre er på Stortinget, og følger landsmøtet på PC-en sin. Stemmetallet er klart rundt klokken 17.15. Støre sitter på pulten og hører opplesingen: 99 blå stemmer mot 90 røde.

Støres statsministerdrøm ble ikke oppfylt. I stedet er det Erna Solbergs drøm om en borgerlig flertallsregjering som kan gå i oppfyllelse.

I dag sier Støre at han er både skuffet og lettet.

Skuffet over at landet ikke fikk en ny regjering med han som statsminister. Lettet over å slippe å starte regjeringsforhandlinger med et splittet parti.

Etter krigen er det bare to Ap-ledere som ikke har blitt statsminister. Den ene er Reiulf Steen. Den andre er Jonas Gahr Støre.

– Jeg er ikke ferdig med min periode som arbeiderpartileder, og jeg tror jeg har muligheten til å bli det hvis vi får jobbet ordentlig politisk og politikken vår kommer fram.