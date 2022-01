Støre vil ikke love konkrete lettelser i koronatiltakene

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Rødt nivå på videregående skole, nasjonal skjenkestopp, hjemmekontor og munnbind i det offentlig rom.

Etter snart en måned med strenge smitteverntiltak, våger ikke statsministeren å love noen konkrete lettelser. Men han håper på lettelser.

For selv om omikronsmitten stiger, så er antallet innlagte på sykehus foreløpig lavere enn like før jul da deltasmitten dominerte. Samtidig er de fleste vaksinert.

– Vi har en smitte i samfunnet som ser ut til å være mindre farlig i forhold til sykdommen du får. Mindre innleggelser i forhold til hvor mange som blir smittet, men den smitter mer, sier Støre.

Han påpeker samtidig at FHI regner med at en vi vil få en voldsom smitteøkning de neste ukene. Støre sier dette kan føre til langt flere sykehusinnleggelser, slik vi ser i andre land.

Statsministeren er særlig opptatt av at det fortsatt er viktig å sørge for at helsevesenet ikke blir overbelastet. Heller ikke på kommunalt plan. 170 kommuner opplever at de har kapasitetsproblemer, ifølge helsedirektoratet.

– Vi må ha kontroll gjennom denne smitteøkningen som vi får, sier Støre.

– Samtidig som vi får til så mye lettelser og tilretteleggelser som mulig for folk der ute, særlig barn og unge.

En halvliter øl tappes i nabolagspuben Tiffany´s på Bjølsen i Oslo siste kveld før skjenkestopp blir innført over hele landet natt til onsdag 15. desember. Foto: Heiko Junge / NTB

Vil ikke love å oppheve skjenkestoppen

Søndag sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til Dagbladet at han ønsker oppheving av nasjonal skjenkestopp denne uka, hvis det ikke kommer tunge faglige råd mot det.

– Normalen må være å ha et så åpent samfunn som mulig. Målet er åpne kraner, sia Vedum til avisen.

Støre vil ikke gå like langt som sin finansminister, men forstår at Vedum har lyst til å åpne mer.

– Vi må ha en åpen og ærlig diskusjon om det. Vi ønsker ikke å ha tiltak en dag lenger enn nødvendig, sier Støre men påpeker at de altså følger råd fra fagmyndigheter som følger med på den høye smitten i andre land.

– Er du enig med Vedum at man skal oppheve skjenkestoppen hvis faglige råd sier det?

– Hvis faglige råd sier det, så selvfølgelig, sier Støre som ikke er sikker på at de vil få slike faglige råd de neste dagene.

Videregående elever har opplevd mange tiltak under pandemien. I september var det massetesting på skolene i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil vekk fra rødt nivå så raskt som mulig

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier at regjeringen har som mål å justere ned tiltakene i skolen så mye det lar seg gjøre. Blant annet i videregående hvor det er rødt nivå.

– Situasjonen da vi innførte rødt nivå var en ganske annen, en slik den er nå. Da vi innførte rødt nivå i videregående skole, hadde vi en ny variant vi ikke visste nok om, sier Tonje Brenna til NRK.

Støre vil ikke si noe konkret om dette, utover at regjeringen håper å komme tilbake til grønt nivå på alle skoler så fort det lar seg gjøre.

Kunnskapsministeren sier at rødt nivå på videregående er et av de mest inngripende tiltakene i skolen.

– Det viktigste vi gjør fremover er at vi har bedre tilgang på tester, og at elever tester seg hyppig. Jeg håper vi kan innføre store lettelser i tiltak fremover, etter hvert som vi får tilgang på flere tester, sier Brenna.

Vil ikke love koronasertifikat

Helsebyråd i Oslo Robert Steen har tatt til orde for at vi nå må tåle å leve med høyere smittestall.

Støre gjentar at dagens tiltak skal revurderes for hvor mye man eventuelt kan åpne opp.

– Men vi skal gjøre det på en ansvarlig måte.

Til tross for at Støre ønsker å gi befolkningen lettelser i tiltakene vil han ikke love at det blir noen innføring av koronasertifikat for at vaksinerte skal kunne bevege seg friere i samfunnet.

– Det må vi tenke mer på. Det er mange spørsmål rundt koronasertifikat, Det kommer ikke som et vedtak denne uken. Det må utrede nærmere, sier Støre.

Gyldig og ugyldig koronasertifikat Foto: Stian Lysberg Solum / NTB