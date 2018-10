Støre vil gi milliardløft til sykehusene

– Det trengs mer ressurser. Vi må investere i bedre medisiner, medisinsk utstyr, IKT-opplegg for å gi pasientene bedre behandling, sier Støre til NRK når han besøker Aker sykehus i Oslo.

I helsedepartementets enorme budsjett på over 200 milliarder kroner øker regjeringen driftsbudsjettet til sykehusene med 1,35 milliarder kroner sammenlignet med i fjor.

IKKE OLJEPENGER: Støre sier at de 1,6 milliarder ekstra milliardene som Arbeiderpartiet ikke vil være oljepenger, men komme fra andre prioriteringer enn det Solberg-regjeringen har gjort. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Regjeringen argumenterer i statsbudsjettet med at dette vil øke aktiviteten på sykehusene. Men Støre og Ap mener forslaget ikke svarer på utfordringene med en aldrende norsk befolkning, i sitt alternative budsjett som kommer mandag.

– Vi har sagt at sykehusene trenger rundt 3 milliarder mer i året for å gjøre de investeringene som trengs for å ta imot pasientene på en god måte. Regjeringen har lagt inn rundt 1,3. Det trengs altså omtrent 1,6 milliarder mer, sier han.

Vil ikke bruke oljepenger

– Regjeringen kommer med en veldig farlig kombinasjon av et veldig trangt sykehusbudsjett og en veldig trang kommuneøkonomi. Det går ut over de svakeste pasientene som blir liggende imellom, sier Støre.

– Men hvor skal du hente 1,5 milliarder fra?

– Vi vil bruke pengene på dette framfor de prioriteringene regjeringen gjør, blant annet med å gi skattekutt, sier Støre.

Han lover at han ikke har tenkt å bruke flere oljepenger og øke utgiftene i statsbudsjettet.

KrF deler Støres uro

KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad står midt i prosessen med KrFs veivalg. Selv mener hun KrF fortsatt bør støtte Erna Solberg som statsminister.

– I en situasjon som vi er nå, så vil man alltid prøve å overby hverandre på det som betyr mye for folk. Jeg skal gå inn i tallene før jeg konkluderer, sier Bollestad.

FRYKTER DÅRLIG KOMMUNEØKONOMI: Helsepolitisk talsperson i KrF, Olaug Bollestad, sier hun frykter at dårlig kommuneøkonomi kan gå utover pasientene. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Men hun deler Støres uro for et stramt kommuneopplegg og stramme rammer hos sykehusene:

– Ja, hvis du ser på hva som skjer i kommunene der de må betale en større regning for dem som krever mest behandling i kommunen og samtidig får en definisjon i sykehusene som gjør at man må skrive ut pasienter tidlig, så kan det være en farlig vei for kommunene, sier KrF-nestlederen.

Høie: Tøff dom

FORNØYD: Helseminister Bent Høie (H) mener selv at sykehusbudsjettet tilrettelegger for en høyere vekst enn det befolkningsutviklingen tilsier. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Helseminister Bent Høie åpner i dag nytt sykehus i Kirkenes.

Han mener det er feil at budsjettet som regjeringen har lagt frem gjør at sykehusene ikke vil ha penger til nødvendige investeringer.

– Dette er i så fall en tøff dom over de budsjettene Støre selv la fram som helseminister, for de var betydelig svakere enn det vi har lagt fram nå. Dette er et budsjett som legger til rette for en høyere vekst enn befolkningsutviklingen tilsier, sier Høie til NRK.

Helseministeren sier at det innebærer at det til neste år vil være rom for å fortsette arbeidet redusere ventetidene, særlig innenfor rus og psykisk helse.