Støre vil foreløpig ikke stemme for SV-forslag om atomvåpenutredning

– Slik teksten foreligger, er ikke dette noe vi kan stemme for uten videre. Så får vi se om vi kan gjøre endringer under stortingsbehandlingen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

SV har varslet at partiet vil fremme forslag i Stortinget om en utredning der det skal vurderes hvordan Norge eventuelt kan slutte seg til FNs forbud mot atomvåpen. Håpet med utredningen er at Ap skal slutte seg til og sikre flertall for forslaget. Ap har nemlig tidligere gjort det klart at det ikke blir aktuelt å instruere regjeringen til å undertegne atomvåpenforbudet.

Det nye forslaget Ekspandér faktaboks «Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om signering og ratifikasjon av FN-traktaten som forbyr atomvåpen, i løpet av stortingssesjonen 2017–2018. Saken skal inneholde en konkret vurdering av traktatens innhold opp mot gjeldende norske forsvarsplaner, hvordan avtalen står i forhold til de juridiske og politiske rammebetingelsene som følger av vårt NATO-medlemskap og se om det er behov for enkelte tilleggsartikler i traktatens for at Norge skal kunne signere og ratifisere. Saken skal også se på utredningen som for tiden gjennomføres av samme spørsmål i Sverige og Italia, og vurdere mulig overføringsverdi til Norge»

Men selv om det nå «bare» er snakk om en utredning, er Støre skeptisk til ordlyden:

– Forslaget begynner med å si at det er en sak om signering, og det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet, sier Støre, før han legger til:

– Jeg tror vi kan samle et flertall i Stortinget som ber regjeringen veldig klart komme tilbake igjen og forklare hvordan den skal være en pådriver på nedrustningsfeltet.

Åpen for å diskutere ordlyden

SV-leder Audun Lysbakken sier han er åpen for å diskutere ordlyden i forslaget om atomvåpenutredning.

– Jeg er positiv til å forhandle ordlyden med Arbeiderpartiet så lenge intensjonen beholdes, nemlig at vi får en ordentlig vurdering av hvordan Norge kan støtte opp om forbudet mot atomvåpen, sier Lysbakken til NRK.

ÅPEN FOR FORHANDLINGER: Lysbakken sier at han ikke syns det er riktig å ha et prinsipp om at en Høyre og Frp regjering skal få gjøre det de vil i utenrikspolitikken.

Lysbakken sier at han ikke syns det er riktig å ha et prinsipp om at en Høyre- og Frp-regjering skal få gjøre det de vil i utenrikspolitikken.

– Vårt mål er at Norge skal stille seg på riktig side i arbeidet for å få til et forbud internasjonalt, mens regjeringen har satt oss på feil side.

– Tror du det kan bli et stortingsflertall som kan tvinge regjeringen til å endre linje?

– Jeg håper på et flertall som tvinger regjeringen til å sette i gang en konsekvensutredning til å skifte side i FN. Vi er selvfølgelig villig til å forhandle om ordlyden å lenge det blir et vedtak som gir retning, sier han.

Mykere variant av gammelt forslag

I 2015 foreslo SV, Venstre og Senterpartiet at Norge skulle arbeide for et forbud mot atomvåpen. Forslaget ble nedstemt av H, Ap, Frp og KrF. Forslaget som SV nå lanserer er med vilje gjort mindre forpliktende, og handler ikke om at Norge skal slutte seg til FNs atomvåpenforbud. I stedet bes regjeringen utrede hvordan Norge eventuelt kan slutte seg til. Fra SVs side tror man dette forslaget er lettere for Arbeiderpartiet å støtte.