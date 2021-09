Støre vil «rydde» opp i boligreglene på Stortinget

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er sistemann ut i partilederutspørringene i valgkampen, som de siste dagene er blitt preget av Aftenpostens kartlegging av hvordan politikere på Stortinget har benyttet seg av ordningen med pendlerboliger.

Tirsdag avslørte avisen at Ap-representant Tellef Inge Mørland (Ap) fra Arendal hadde fått gratis pendlerbolig i Oslo av Stortinget, til tross for at han eier en leilighet i hovedstaden.

– Er reglene for gunstige?

– Jeg tror de er uklare og det må vi rett og slett rydde opp i. Vi har raus lønn og hvis det oppstår tvil om at det er dobbelt bokholderi her, så må dette ryddes opp i raskt, sa Støre da han ble konfrontert med saken av programleder Astrid Randen.

Ap-lederen sa at ordningene ikke skal være for rause, men praktiske og tillitsbaserte og sikre pendlerboliger til representanter som bor et stykke fra Oslo.

– Men da må du bo det andre stedet, og det må være reelt at det er en pendlerbolig, sa Støre.

– Frykter du at slike saker går utover tilliten til politikerne?

Ja, jeg gjør det. For det er tillitsbasert dette, og vi vedtar lover og retningslinjer som andre må følge. Da må vi følge våre egne, sa han.

Aftenposten har fra før dokumentert at KrFs Kjell Ingolf Ropstad hadde folkeregistrert adresse hos sine foreldre fram til i fjor. Det gjorde at han og familien kunne bo i pendlerbolig betalt av Stortinget samtidig som de leide ut sin egen bolig på Lillestrøm fram til 2015.