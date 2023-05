Støre varsler kraftig vekst i årets trygdeoppgjør

Støre bruker 1. mai på en rundtur rundt Mjøsa. I løpet av dagen får fem bygder og byer besøk av AP-lederen.

Først ut var Brumunddal nå i formiddag, hvor Støre startet mobiliseringen 133 dager før valget.

– At jeg ville hit i valgåret 2023 er et uttrykk for hvor viktig denne delen av landet er for bevegelsen vår – og hvor viktig bevegelsen opp gjennom tiår etter tiår har vært for Innlandet, sa Støre.

– Flere skal i jobb

Krigen i Ukraina ble viet tid i innledningen av Støres tale og han takket kommunene i Innlandet for at de har tatt på seg å bosette flyktninger fra det krigsherjede landet.

Derfra dro han linjer til hvordan krigen har rammet oss her hjemme med energikrise, prisvekst og renteøkninger.

– Alle kan føle konsekvensene av krigen i sitt hverdagsliv her i Norge. Det er vanskeligere å få endene til å møtes, regningene og lånene betalt. Vanskeligere å planlegge for fremtiden, sier Støre.

Arbeiderpartiets mantra «arbeid til alle» står fast. Støre viser til at 100.000 flere har kommet i jobb det siste året.

– Og flere skal det bli: «Skape og dele», det er en rettesnor for vår politikk, sier Støre.

Han viser til at regjeringen har planer om å skape nye arbeidsplasser i grønn industri i årene som kommer. Også i landbruket skal arbeidsplassene trygges.

– Når vi får flere i jobb, kan vi også bygge ut velferden, sier Støre.

– Ta i mot med god samvittighet

For på arbeidernes kampdag, brukte Støre også tid på å snakke om dem som faller utenfor arbeidslivet av ulike årsaker.

– Ikke alle kan jobbe, også dem skal vi ta godt vare på. Med sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og pensjon, sier Støre.

– Det skal du ta imot med god samvittighet, for dere, velferdsstaten er jo ikke til pynt – den er der for å brukes.

Støre varsler at pensjonene skal reguleres slik at vi i år vil se det han omtaler som «den største veksten vi har opplevd i noe trygdeoppgjør».

– I hvert fall i alle de årene jeg har vært i politikken, legger han til.