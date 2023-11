Støre utfordres om Moss-skyting: Når skal du ta dette på alvor?

– Når skal statsministeren begynne å ta dette på alvor? Det er flere foruroligende trekk ved kriminaliteten. Vi ser en voldsom utvikling i ungdomskriminaliteten over hele landet, sier Listhaug til NRK.

– Sist jeg utfordret Støre på svenske tilstander forsøkte han å harselere det vekk og mente debatten hørte mer hjemme i den svenske Riksdagen enn i Stortinget, hevder Frp-lederen.

Hun er bekymret for at den svenske gjengkrigen kan ha spredt seg til Norge.

– Nå ser vi at svenske kriminelle nettverk dessverre er godt etablert i Norge. Skytingen i går i Moss og bomben som gikk av i Drøbak kan være relatert til svenske gjengkriminelle, sier Listhaug.

Foxtrot-nettverket

En mann i 30-årene ble skutt ved Mossehallen sentralt i Moss like før klokken 17.00 tirsdag ettermiddag. Ingen personer er pågrepet eller siktet i saken.

Det svenske Foxtrot-nettverket er et sentralt tema i etterforskningen, fikk NRK bekreftet tirsdag kveld. Politiet mener nettverket kan knyttes til én eller flere av de involverte. NRK er ikke kjent med om det gjelder mannen som ble skutt, eller den eller de som skjøt ham.

– Det er for tidlig å si at dette dreier seg om et eksakt nettverk, sa påtaleansvarlig Christian Finnanger i går.

Fremskrittspartiet har satt av 150 millioner kroner i øremerkede midler i sitt alternative statsbudsjett, som skal gå til en egen satsing mot gjengkriminalitet.

Økonomi

Fremskrittspartiet er andre parti ut etter Høyre i den muntlige spørretimen som starter klokken 10. De to største opposisjonspartiene vil også utfordre Støre om den økonomiske situasjonen.

Idet de rødgrønne forhandlingene om neste års statsbudsjett går inn i en avgjørende fase, er privatøkonomien en akutt bekymring for mange nordmenn.

150.000 norske husholdninger er «ille ute økonomisk», viser en fersk rapport fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO. Samtidig venter hundretusener av nordmenn i spenning på om det kommer enda et rentehopp fra Norges Bank i desember.

Misnøye med regjeringens innsats for å hjelpe folk med privatøkonomien var den viktigste årsaken til Arbeiderpartiets svake valg, ifølge en intern evaluering. Ap klarte ikke å gi velgerne trygghet i en krisetid, er konklusjonen.