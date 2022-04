Støre utelukker ikke flere våpen til Ukraina

– Vi mener at det er prinsipielt viktig å hjelpe et land som er truet av invasjon i det moderne Europa.

Det sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK på spørsmål om norsk våpenstøtte til Ukraina.

– Å drive selvforsvar har du rett til etter folkeretten. Og det å få hjelp til selvforsvar har du også rett til.

– Vurderingen gjør vi fortløpende

– Så når du sier det så kan Ukraina vente seg mer våpen fra Norge?

– Vi har tatt det prinsipielle standpunktet, og denne krigen fortsetter. Også får vi gjøre vurderinger i Norge i forhold til det vi kan bidra med.

Norges statsminister utelukker altså ikke ytterligere våpenstøtte til landet, men sier det må vurderes ut fra Norges eget behov.

– Norge har ikke store overskuddslagre av våpen som vi har klart for dette formålet. Vi har stort sett våpen som er planlagt for forsvar av Norge. I den situasjonen vi er i nå er det også et hensyn vi må ta, sier Støre, men legger til:

– Men vi har vist at vi har kunnet finne fram til våpen som man trenger i forsvaret når det kommer invasjon. Den vurderingen gjør vi fortløpende – det kan jeg bekrefte.

Et Hercules-fly med 2000 norske panservernrakettene av typen M72 ble 3. mars fløyet av gårde med hjelp til Ukraina. Foto: Kristine Kjendalen / NRK

Ukraina vil ha mer

Norge sendte i mars 2000 panservernraketter til Ukraina.

Mange europeiske land har sendt våpen, men Ukraina ber om mer.

– Jo mer våpen vi får, og dess tidligere de kommer til Ukraina, jo flere liv vil reddes.

Det sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba tidligere i april.

Da den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj talte til det norske Stortinget i slutten av mars, var han konkret på hvilke våpen Ukraina trenger.

Støre understreker at Norge allerede har tatt en beslutning om at det er riktig å støtte Ukraina.

– Vi har fra krigen begynte hatt dette grundige spørsmålet oppe til vurdering, og konkludert med at det er riktig å støtte et land som er i selvforsvar i Europa. Vi har bidratt med militært utstyr, med våpen.

– Så er det også en diskresjon omkring disse spørsmålene, av grunner som jeg tror folk forstår.