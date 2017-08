Støre til Solberg: – Skattelettene du klenger deg til, virker ikke

Ap-lederen anklager regjeringen for å prioritere feil når Solberg vil fortsette å kutte i formuesskatten, til tross for at hun ikke kan dokumentere om slike kutt har noen effekt.

– Selskapsskatten må ned, for det virker. Men formuesskattekuttet som du klenger deg til, men som dine egne eksperter ikke kan dokumentere at har effekt, virker ikke. Du prioriterer helt feil, sier Jonas Gahr Støre.

Da NRK i forrige uke utfordret Solberg på effekten av kuttene i formuesskatten, kunne hun etter fire år som statsminister ikke vise til en eneste bedrift som har ansatt flere folk som følge av regjeringens milliardlettelser til de rikeste.

– På stående fot her i dag kan ikke jeg vise til det. Det finnes bedrifter som har ansatt flere folk, men om det kommer bare på grunn av endringer i formuesskatten, tror jeg ingen av oss kan si, sa Solberg til NRK.

Støre: Forstår regjeringens argument

Høyre og Frp har i flere år begrunnet behovet for skattekuttene med at det vil skape flere arbeidsplasser, og har gjentatt at den favoriserer utenlandske eiere av norske virksomheter, ettersom det kun er norske statsborgere som betaler formuesskatt.

Dette argumentet erkjenner nå også Støre at har en verdi.

– Jeg forstår det argumentet, jeg ser det. Men derfra til å si at det er så viktig at det er på topp av prioriteringslisten, er jeg uenig i. Ja, formuesskatten er viktig, men ikke viktigst, sier han.

Solberg: – Du kan ikke late som om du ikke har sittet i regjering

Støre anklager Solberg for fire tapte år med den borgerlige regjeringen og mener dens politikk nå har vært prøvd og vist seg å være feil medisin.

– Det er ett mål på styrken i norsk økonomi, og det er andelen av oss som er i jobb. Her ligger vår store utfordring i dag, for denne andelen faller. Vi må ha et organisert arbeidsliv og en kraftsatsing på kompetanse, sier Støre.

Solberg mener på sin side at Støre er langt flinkere til å beskrive problemer enn å konkretisere hvordan han vil løse dem.

– Arbeiderpartiet har snakket om kompetansereform flere ganger før, men aldri gjennomført. Du kan ikke late som om dere ikke har sittet i regjering. Hva skal du gjøre konkret? Dere er gode på analyse, og dem er vi enige om, men det er svarene jeg etterlyser, sier Solberg.