Støre taler til Ap-valgvake: – Holdt akkurat ikke

Saken oppdateres!

– Vårt mål var å gi Norge en ny regjering. Men slik det ser ut holdt det akkurat ikke til å erstatte Høyre-Frp-regjering med en Ap-regjering, sier Jonas Gahr Støre når han for første gang taler til Aps valgvake etter at prognosene ble kjent.

– Dette valget er en stor skuffelse for Arbeiderpartiet.

Klokka 21 kom tallene som bekreftet at Ap hadde gjort et katastrofevalg. Prognosene tydet på at partiet går mot sitt dårligste valg på 16 år, og ser ikke ut til å få med seg et flertall bak Jonas Gahr Støre som statsminister.

Trekker seg ikke

– Det er mange følelser og inntrykk og tall som kommer inn på skjermene. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men det er ikke for tidlig å si takk. For vi ga alt. Flere sto på, flere ga alt i den nye valgkampen i sosiale medier, og i den gamle valgkampen. Fagbevegelsen og AUF, ga alt. For det gjør vi i Arbeiderpartiet, sa Støre fra scenen.

Han gjorde det samtidig klart at han ikke har planer om å trekke seg:

– De stemmene, deres håp og krav til oss, forplikter meg. Jeg kommer til å stå på hver dag i den perioden jeg nå er valgt inn til, sa Støre til stormende applaus, og la til:

– Vi fikk en knekk i dette valget, men vi ligger ikke nede.

Hvem får flertall? PROGNOSE 85,3 % opptalt Flertall Jonas Gahr Støre Blokken består av partiene AP , SP , SV , MDG og R

Uavhengige Blokken består av partiene

Erna Solberg Blokken består av partiene H , FRP , KRF og V

Øredøvende stillhet

– Jeg har aldri opplevd liknende, sier en erfaren Ap-politiker om stillheten som traff rommet da den første NRK-prognosen kom.

Stillheten ble etter hvert avløst av et kollektivt «nei» fra salen.

Da hadde tallenes tale sunket inn: Prognosen tyder på en oppslutning godt under 30 prosent og fortsatt borgerlig flertall etter valget.

Men utover kvelden skiftet det fram og tilbake – avhengig av om Venstre var over eller under sperregrensa.

KORTVARIG GLEDE: Jubel på Aps valgvake da det på et tidspunkt var ikke-borgerlig flertall.

– Går mot borgerlig flertall

Arbeiderpartiet gikk inn i 2017 med en oppslutning på 36 prosent på meningsmålingene. Siden har de gått tilbake nesten 10 prosentpoeng. Foreløpig vil ingen snakke om hva som har gått galt.

– Det begynner å se klart ut at KrF og Venstre kommer over sperregrensa. Da har de fire borgerlige fortsatt flertall. Men det blir en spennende parlamentarisk situasjon. Stemningen her er nok ikke så høy som den kunne vært, sa Ap-nestleder Trond Giske til NRK rundt 23.30.

I løpet av kvelden har flere kommentatorer begynt å stille spørsmål ved Støres framtid:

– Hvor lenge kan han bli sittende, spør VGs kommentator Frithjof Jacobsen.