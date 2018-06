Støre svarer Ingebrigt Steen Jensen: – Vi er ikkje «dritkeisame»

– Eg held fast ved at vi er eit parti med brei oppslutnad.

Etter valtap og «metoo», har Støre vitna sitt seige parti falle i popularitet det siste året.

– Vi fekk ein tøff haust etter at valet ikkje innfridde forventingane våre, og vi fekk ikkje det skiftet vi ønskja. «Metoo» trefte oss heilt sentralt, og det syner behovet for handling. Vi tek varslarane på alvor.

Partileiaren meiner han har handtert situasjonen som han burde, og brukt naudsynt med tid.

– Heilt ueinig med Jensen

Medlem i Arbeidarpartiet, Ingebrigt Steen Jensen, la i helga fram sine «ti bod» for korleis partiet kunne reddast i Klassekampen . Han meiner hjartesakene til partiet er for keisame.

Dette er partileiaren heilt ueinig med.

– Eg er heilt ueinig med Jensen. Han seier det er «dritkeisamt» å snakke om helse og utdanning. Det er det ikkje.

Sjå Ingebrigt Steen Jensen sine ti bod til det han meiner ville blitt eit betre Ap.

Støre trekk mellom anna fram retten til pensjon frå første tente krone, noko ein million nordmenn ikkje får. Partileiaren meiner det ikkje er keisamt med velferdsrettar.

Vil vurdere sosial bustadbygging

For Arbeidarpartiet er bustader for alle eit viktig tema på agendaen. Han meiner det er på tide å byrje med sosiale bustader igjen.

– Vi må slå ringt rundt dei som er på veg inn på bustadmarknaden for første gong. Vidare må vi sjå til kommunane, der dei enkelte stader kan kjøpe inn bustader og leige dei ut.

På 80- og 90-talet vart dei sosiale bustadene bygga ned. I Noreg er tre prosent av bustadmassen eigd kommunalt, medan i nabolanda Sverige og Danmark ligg tala på kring 20 prosent.

No ser Støre mot våre naboland.

– I nokre område må vi vurdere at kommunane eig bustader. Oslo er ein av kommunane som har det til vurdering. Vi må også ha gode bustader for studentane våre, som er ei viktig gruppe som slit. Det er mykje vi kan gjere for sosial bustadbygging innanfor vår tid.

– Utenkeleg at Giske ikkje skal vere synleg

Når det kjem til handteringa av Giske-saka, står Støre inne for grepa han tok.

– Det var viktig å vente til over nyttår. Partiet gav klar beskjed om at dette var ei avgjersle eg måtte ta, og det gjorde eg saman med partisekretæren.

Tre månadar etter at Giske gjekk av som nestleiar, vart han tilsett som mediepolitisk talsmann i partiet. Støre står for at dette var riktig.

– Han er stortingsrepresentant, og han har eit fagansvar. Det ville vore heilt merkeleg om han kom tilbake att til Stortinget utan ein post. Det er utenkeleg at Giske ikkje skal vere synleg i partiet.