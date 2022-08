Det har vore mykje press på regjeringa om å auka straumstøtta i det siste.

I går lova han auka støtte til private hushaldningar. I dag skal han diskutera ei eventuell straumstøtte med næringslivet.

– Det er vårt mål at nokre bedrifter i området med høg pris, at me skal finna løysingar for dei, seier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sommaren har ikkje berre ført til høge temperaturar, det har og vore rekordhøge straumprisar.

I dag vil straumprisen for Austlandet og Vestlandet bli den høgaste hittil i år.

For heile landet ligg prisen på 2,73 kroner per kilowattime i snitt, ifølgje straumbørsen Nord Pool.

Trur me må leva med nokon konkursar

Statsministeren understrekar at det er ein forskjell på å koma hushaldningar til unnsetning, og å hjelpa næringslivet.

I utgangspunktet meiner han ikkje ein burde gjera nettopp det.

– Men me er i ein ekstraordinær krisesituasjon i Europa. Det gjer at me må gå gjennom ordningane i vårt samfunn for å sjå korleis me kan spele på lag og medverka til at ikkje arbeidsplassar og verdiskaping går tapt, der kor det blir treft særleg hardt.

– Burde me tola at nokre bedrifter går konkurs?

– Konkursane i Noreg er veldig låge. Det går bra i norsk økonomi. At nokre bedrifter går konkurs i ein økonomi som vår, det skal me leva med, seier Støre.

– Også på grunn av straumkrisa?

– Ja, det trur eg me må leva med nokre stader.

Statsministeren seier ein må sjå om det er mogleg at fleire, både bedrifter og privatpersonar, kan teikna fastprisabonnement.

Ein situasjon som kjem til å vara

– Det er krise i det europeiske energisystemet, seier Støre.

Det er ikkje forsyninga han er bekymra for, men prisnivået.

– Det er viktig å seia at dette kjem til å vara. Me gjer det me kan for å avhjelpa situasjonen, seier statsminister Jonas Gahr Støre til NRK måndag morgon.

Opphavleg skulle regjeringa auka straumstøtta frå 1. oktober.

I går gjekk statsministeren ut med lovnad om 90 prosent straumstøtte til hushaldningane for prisar over 70 øre kilowattimen skal gjelda allereie frå 1. september.

Regjeringa kunngjorde også at kraftselskapa blir pålagde å ikkje tappa ned vassmagasina, slik at det blir ein fare for forsyningstryggleiken.

Nye møter

Ei støtteordning for næringslivet, har regjeringa enno ikkje meisla ut.

Måndag morgon 08.30 møter olje- og energiministeren dei andre partigruppene på Stortinget for å drøfta tiltak.

Presidentskapet avgjer seinare i dag om det er naudsynt med eit formelt stortingsmøte for å vedta nye ordningar før Stortinget opnar i oktober.

Seinare på føremiddagen skal statsminister Støre diskutera straumstøtta saman med NHO og LO.

Før møtestafetten måndag møtte statsministeren i Politisk kvarter for å svara på spørsmål om straumkrisa.