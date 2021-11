Helt frem til Eva Kristin Hansen trakk seg som stortingspresident, var den offisielle linjen i Arbeiderpartiet at hun hadde full tillit.

Rett etter at hun trakk seg, sa Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre at avgjørelsen var riktig.

– Jeg vet at denne saken er vond for henne, og at hun er lei seg. Likevel mener jeg det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sa Støre.

Men hvilke råd hadde Støre egentlig gitt Hansen, før hun trakk seg?

Det forsøkte NRK å få svar på.

– Du sa i går at det var riktig av Eva Kristin Hansen å trekke seg, men ga du henne noen signaler om at hun burde trekke seg før hun faktisk gjorde det?

– Jeg ønsker ikke å snakke om de samtalene hun og jeg hadde, sier Støre.

Han understreker at han mener at det var riktig at Hansen fikk mulighet til å forklare seg om saken, etter at Adresseavisen tirsdag kveld avslørte at hun hadde brutt reglene for pendlerbolig i perioden 2014-2017.

I den perioden hadde Hansen både hus i Ski og pendlerleilighet betalt av Stortinget i Oslo.

Grensen for å få pendlerbolig er at man bor 40 kilometer fra Stortinget. Huset i Ski er 29 kilometer fra Stortinget.

Støre mener at denne avsløringen ikke var nok til å be Hansen trekke seg som stortingspresident, uten å vente på hennes forklaring først. Den kom på torsdag.

Det gjorde også nyheten om at Oslo politidistrikt starter etterforskning av seks stortingsrepresentanter, for å ha fått pendlerbolig på ulovlig måte.

– Da politiet kom med sin slutning tror jeg konklusjonen var rimelig klar. Og den trakk hun, og den var riktig, sier Støre.

– Men er det utelukkende politiets etterforskning som gjør at ...

– Det er sakens innhold, selvfølgelig. Hun trakk den konklusjonen. Men jeg er jo også helt enig i at du kan ikke være stortingspresident og under etterforskning av politiet. Det går ikke opp.

– Jeg prøver igjen. Er det utelukkende politiets etterforskning som gjør at dere ikke lenger kunne ha tillit til Eva Kristin Hansen som stortingspresident?

– Vi tok den konklusjonen i går ettermiddag. Den taler for seg. Hun har gått av som stortingspresident, og det var riktig.