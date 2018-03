Støre spør om Solberg har kontroll på Listhaug

Ifølge Dagens Næringsliv skal statsminister Erna Solberg personlig ha bedt justisminister Sylvi Listhaug om å fjerne et utspill på Facebook. Det skjedde ikke.

Ap-leder Støre mener saken nå handler mer om Solberg enn om Listhaug.

– Hvis det er riktig at vi har en justisminister som legger denne type utspill på Facebook og deretter nekter å slette innlegget til tross for at statsministeren ber henne gjøre det, ja da har vi en privatpraktiserende justisminister som statsministeren ikke har kontroll på, sier Støre til NTB.

Støre viser til at Dagens Næringsliv onsdag skriver at Solberg, via statssekretær Rune Alstadsæter, allerede lørdag ba justisminister Sylvi Listhaug (Ap) om å slette innlegget på Facebook.

– Terroristers rettigheter

Innlegget som viser fremmedkrigere i Somalia med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

– Denne saken handler nå mer om Erna Solberg enn om Sylvi Listhaug. Er det justisministeren som styrer statsministeren, eller er det omvendt? – det er et spørsmål vi trenger å få svar på, sier Støre.

Statsminister Erna Solberg har til Aftenposten i dag beklaga på vegne av regjeringa overfor dem som er såra av innlegget.

Støre kom med kraftig kritikk av Listhaugs utspill under Aps landsstyremøte tirsdag.

Senere samme dag sa Listhaug, via et innlegg på Facebook, at det ikke var meninga å såre noen med innlegget.

På Facebook

– Det er bra at Erna Solberg beklager på vegne av regjeringen de sårende uttalelser som er kommet fra statsråder denne uken. Den beklagelsen skal vi ta til oss. I kampen mot terror og hatefulle ytringer er det ingen som er tjent med stor splittelse. Siden terroren 22 juli 2011 har Arbeiderpartiet lagt stor vekt på at vi står sammen mot terror, og også mot holdningene som kan lede til terror, skriver Jonas Gahr Støre på Facebook onsdag kveld.

– Det er likevel påfallende at Sylvi Listhaug selv ikke har beklaget sine utspill. Det er ikke en justisminister verdig, skriver Støre videre.