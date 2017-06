Store skader i barnehage etter brann

Det brant kraftig i Voldsløkka barnehage for hørselshemmede barn i Uelandsgate 78 da nødetatene kom frem ved 01:30-tiden natt til mandag. Brannvesenet hadde kontroll over flammene en halvtimes tid etter. Mandag morgen er det klart at barnehagen har store skader.

– Det brant friskt da brannmannskapet kom til stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB.

Mye røyk

Det var en stund fare for at flammene skulle spre seg til parkerte biler i nærheten. Det var også mye røyk i området og folk ble bedt om å lukke vinduene.

Brannmester Ronny Næss forteller hvordan det var da de kom frem til stedet.

– Det var flammer over tak og vinduer hadde også gått.

Selv om brannen er slukket, jobber fortsatt brannvesenet på stedet.

– Nå er vi inne i en etterslukkfase. Da har vi gjerne en slangevogn eller minimum fire mannskaper. Vi bruker røykdykkere eller mannskap med egnet verneutstyr.

Mannskapene bruker da varmesøkende kamera for å finne ut om det fortsatt er varme i form av flammer eller ulming i bygget.

– Vi kan også bruke øksehakke og motorsag, sier Næss.

Tenker på barna

Barnehagen er stengt i dag, og foresatte og ansatte er varslet, ifølge Nordre Aker bydel. Bydelen jobber også med å finne en løsning for drift av barnehagen fremover. Og i dag er også brannmannskapene opptatt av barna.

– Her er det over 50 barn som er berørt. Vi er alle fedre og føler med dem i denne situasjonen.

Årsaken til brannen er ikke kjent.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.