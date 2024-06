Åse Risberg, instituttleder for Institutt for sports- og familiedyrmedisin ved Veterinærhøgskolen, NMBU.

Dyresykehus med døgnbemanning og spesialister på vakt er kostbart.

– Vi går ikke i overskudd ved våre dyresykehus, men for at vår drift skal balansere, må vi ta priser som gjenspeiler våre kostander. Vi får penger av staten til utdanningsformål, men ikke til de ekstra utgiftene forbundet med driften av Dyresykehuset, som vi er avhengige av for å kunne utdanne veterinærer, dyrepleiere og spesialister. Vi må forholde oss til regler i staten, som også innebærer at vi av konkurransehensyn ikke kan sette priser langt under markedspris.

– Når prisene spriker så mye som i dette tilfellet, så er ofte tjenester oppgitt i tilbudet, ikke de samme. Inkludert i vårt prisestimat til eier var i dette tilfellet kostnader knyttet til operasjon, overvåkning over natt, samt behandling av eventuelle komplikasjoner i etterkant.

– Pris er avhengig av hvem det er som utfører jobben og hvilket utstyr dyresykehuset/klinikken har investert i. Ved Dyresykehuset – smådyr har vi både veterinær og dyrepleier på vakt hele døgnet, i tillegg kalles kirurg og anestesipersonell inn ved behov. Det betyr dyrere drift, men også trygghet for eiere ved at vi er tilgjengelig hele døgnet. Veterinære spesialister har videreutdannelse over flere år, og mange av dyrepleierne har også videreutdannelse i for eksempel anestesi og smertelindring.

– Privatpraktiserende veterinærer som har til dels ubetalt vakt og rykker ut ved akutte hendelser, gjør en fantastisk jobb og innsats for dyrevelferden. Noen ganger kan det være behov for behandling av spesialist ved dyresykehus, da er vi tilgjengelige for henvisninger i tillegg til at eier selvfølgelig kan komme direkte til oss, hvis de ønsker det.

–Det handler det om at vi i Norge ikke er vant til å se hva helsetjenester koster. Vi betaler kun en egenandel, og så betaler staten resten. Når man må betale hele prisen for behandlingen av et dyr, så blir man overrasket over prisene.Vi ønsker å tilby riktig behandling, og det beste for pasienten. Hvis eier ikke ser seg i stand til å gjennomføre denne behandlingen på grunn av pris, så hender det at vi anbefaler andre veterinærer som kan prise seg lavere fordi de har færre utgifter å dekke.