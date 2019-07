Støre på valgkamp-turné: Åpner for å vrake sammenslåing av både Viken, Troms og Finnmark

– Hvis flertallet i dette fylkestinget, med særlig vekt på ordføreren i Finnmark, sier de vil ut av sammenslåingen i 2021, vil Arbeiderpartiet gå inn for det.

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre når han besøker Hammerfest på sin valgkampturné i dag.

Og det er liten tvil om hva fylkesordfører for Ap i Finnmark, Ragnhild Vassvik, vil:

– Det som må til nå er at lederen i Arbeiderpartiet kommer med et tydelig budskap om å oppheve sammenslåingen mellom Finnmark og Troms hvis det blir regjeringsmakt fra 2021, sier hun.

– Alarmerende meningsmålinger

I disse dager er Støre på valgkampturné i de nordlige fylkene. Skal vi tro meningsmålingene, er det svært nødvendig. Hadde det vært fylkestingsvalg i dag, ville nemlig Senterpartiet vunnet i det ellers røde Troms og Finnmark.

I Finnmark har Ap nesten halvert sin oppslutning, fra 46 prosent i 2015 til 23,9 prosent i dag, ifølge en meningsmåling utført av InFact for NRK, Nordlys og iFinnmark i juni.

– Det er alarmerende dårlige meningsmålinger, sier fylkesordfører i Finnmark Ragnhild Vassvik.

Det er helt riktig å skrote sammenslåingen mellom Troms og Finnmark, mener fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik.

Hun mener Arbeiderpartiet har vært utydelige i regionssaken, og tror det er mye av grunnen til at Senterpartiet nå fosser frem på målingene. Dette til tross for at Arbeiderpartiet har stemt mot sammenslåingen i tre omganger på Stortinget.

– Sp går frem over hele landet, men i Troms og Finnmark er det nok spesielt regionreformen som slår ut. Sp har vært veldig tydelige på at de er mot sammenslåingen i hele perioden, mens vi oppfattes nok som mindre stabile i det spørsmålet, sier Karlstad.

Karlstad mener det haster å få ut beskjeden om at Ap vil skrote sammenslåingen.

– Med de målingene vi har nå kan det se ut som om vi både taper fylkestingsvalget og en rekke av kommunene våre rundt i Finnmark, sier hun.

– Derfor er det viktig at denne meldingen kommer før kommune- og fylkestingsvalget går av stabelen i september.

Jonas Gahr Støre på valgturné i Finnmark - i Hammerfest, med byens lokale julenisse på plass Foto: Karl Biehl / NRK

– Imot tvang

Å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark kan bety omkamp også for andre fylker som viser motstand.

– Den andre store floken er Viken, som er en veldig kunstig region. Og det samme må egentlig gjelde der, i forhold til hva de regionale politikerne mener, når vi kommer til 2021, sier Jonas Gahr Støre.

Altså kan både regionen i nord og regionen rundt Oslo forandres med Ap i regjering.

– Ja, det er mulig. Fordi vi har vært imot tvang. I motsetning til denne regjeringen skal vi lytte til hva de folkevalgte sier, og i 2021 er vi rede til å gjøre det, sier Gahr Støre.

Et spørsmål om tillit

Også ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Vadsø, Wenche Pedersen, mener det er på høy tid at Støre tar et tydelig standpunkt i regionssaken.

– Per i dag har ikke Finnmarkingene tillit til Arbeiderpartiet, de stoler ikke på Ap. Derfor må han være knalltydelig, sier hun.

Heller ikke Pedersen er i tvil om hva som må til for å vinne velgerne tilbake.

Wenche Pedersen mener det er på tide at Gahr Støre hever stemmen i regiondebatten.

– Han må være klar på at tvangssammenslåingen med Troms skal oppheves i det øyeblikket vi eventuelt vinner valget i 2021. Det er det folk forventer at han skal si når han kommer.