Store oversvømmelser ga brannvesenet nok å gjøre i nattestimene

Det har vært nok å gjøre for Brannvesenet i Oslo i løpet av nattestimene. Siden midnatt har de hatt over 50 oppdrag knyttet til lynnedslag og oversvømmelser, og melder på Twitter at de blir nødt til prioritere de viktigste.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Vakthavende stabssjef i Brannvesenet i Oslo, Lars Magne Hovtun, sier til VG at det har vært stor pågang på 110-sentralen.

– Når det er så omfattende hendelser så får vi dessverre ikke gjort noe særlig med mindre det er store verdier som kan gå tapt, eller det er fare for liv og helse. Da er det mange som står med vann i kjellere, boder og garasjer som dessverre ikke får hjelp. Rådet til dem er å ta kontakt med forsikringsselskap og sivile entreprenører i morgen, sier han til avisa.

Meldte tidlig om uværet

Også politiet har fått mange meldinger om hendelser grunnet uværet som herjet over Oslo. Politiet i Oslo rapporterte om trafikkproblemer i Oslo sentrum som følge av vannmassene. Biler sto fast og folk badet i gatene.

– Fra cirka klokka 00.30 fikk vi mange meldinger og innringere til oslopolitiet om skudd eller smell. Det startet nord og bevegde seg innover mot sentrum. Det her var et uvær med mange hyppige lynnedslag og kraftig nedbør som traff oslo og la seg over byen fram til klokken 01.30, sier operasjonsleder ved Oslo politidistrikt, Guro Sandnes til NRK.

Hun legger til at dette førte til store vannmasser i oslo sentrum, som igjen førte til at busser og trikker stoppet opp, gater ble stengt og at folk trakk inn i butikker.

Det var til og med noen som benyttet anledningen til å ta seg et lite bad.

– Det var til slutt også noen som valgte å gå ut og bade litt i de oversvømte gatene. Per nå er ting tilbake til ganske normal tilstand. Det er fremdeles noen veier som er stengt, men det er ikke meldt om personskade, sier Sandnes.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ingen personskade

På Oppsaltoppen i Oslo ble et digert tre midt i bebyggelsen rammet av et kraftig lyn og ødelagt. Lynet slo også ned rett i et hus nord i Oslo, men uten at det tok fyr. Ifølge politiet skal ikke uværet har ført til personskade eller gjort skade på eiendom.

Brannvesenet har sjekket situasjonen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også Vegtrafikksentralen for Østlandet melder som lokale oversvømmelser flere steder etter det kraftige uværet.