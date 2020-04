Støre open for meir koronalov, Vedum vil sette ned foten

Koronalova gir regjeringa fullmakt til å vedta lover utan å gå den vanlege vegen om Stortinget. Lova gjeld til 27. april, men regjeringa ønskjer at ordninga skal halde fram. Den omdiskuterte lova er ei av dei første sakene som må bli avklart når stortingspolitikarane er tilbake frå påskeferien.

Fortsatt behov for rask handling

Arbeidarpartiet tek endeleg stilling når regjeringa har lagt fram forslag om forlenging for Stortingets koronakomité.

Men Støre seier til NRK i dag at det kan vere gode grunnar til å gje regjeringa fullmakter i ein månad til slik den ber om.

– Vi er i ein uavklart smittesituasjon, eg trur det er viktig å minne om at dette fortsatt er ein situasjon som kan kome til å krevje rask handling. Det må vi ha moglegheit for, seier Støre til NRK.

– Lova er ramma inn slik at mindretalet kan sette foten ned. Det har vi gjort ved eitt høve, så eg er trygg på at lova er på sikker grunn.

Koronalova fungerer slik at regjeringa kan vedta hasteforskrifter som set gjeldande lover til side. Men Stortinget har ein stoppknapp. Dersom ein tredel av Stortinget er mot forskriftene, kan dei blokkere vedtaket dersom dei seier frå innan 24 timar.

Skeptisk Sp står på sitt

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum seier til NRK i dag at han meiner regjeringa ikkje treng utvida makt lenger.

Då regjeringa foreslo før påske at koronalova skulle bli forlenga til slutten av mai, var Senterpartiet tidleg skeptisk, skreiv Aftenposten.

Vedum er like sikker i si sak i dag.

– No har vi hatt denne lova ein månad, det har vore mogleg å gjere det som hastar. Stortinget har vist gjennom tiltakspakkane at vi klarer å å få lover raskt gjennom. Då trur vi det er klokt at vi er bevisste på rollefordelinga. Regjeringa er utøvande makt når det gjeld smittevern og det helsepolitiske, mens vi på Stortinget skal vere lovgjevarar.

– Så Senterpartiet stemmer mot forlenging?

– Det er det vi har signalisert. Men vi skal alltids lytte til om regjeringa kan kome opp med mellomløysingar.

Og Raudts leiar og einaste stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes seier til NRK i dag at Raudt vil gå mot forlenginga.

– Stortinget må ha ansvar for lovgjevinga også i krisetider, seier Moxnes.

Positive høyringssvar

Forslaget om forlenging har vore ute på ein kjapp høyringsrunde.

Ifølgje NTB, som har gått gjennom høyringssvara, er høyringsinstansane i det store og heile positive.

Støre viser også til at viktige høyringsinstansar meiner det vil gå greit at koronalova fungerer ein månad til.

– Men det er viktig å presisere at dette er ei unntakslov. Det vanlege skal fortsatt vere å gå gjennom Stortinget på vanleg måte. Regjeringa bør understreke at det normale er å gå vanleg stortingsveg. Dei må bruke unntaksfullmakta så lite som mogleg.

– Korleis synest du regjeringa har opptrått så langt når det gjeld å bruke unntakslova så lite som mogleg?

– Det kom mange saker i første runde, det var forventa. Vi satte foten ned for nokre av sakene. No har det kome færre saker under unntakslova, det tyder på at regjeringa har skjønt at vanleg stortingsbehandling skal vere det normale.

Ønskjer einstemmig storting

Mens Sp og Raudt er mot forlenging, opplyser SV til NRK at dei ikkje har konkludert enno. Også MDG er i tenkeboksen, men er open for forlenging dersom det viser seg strengt nødvendig. Frp-leiar Siv Jensen seier til NTB at partiet hennar er open for forlenging av koronalova.

Støre seier han ønskjer at Stortinget står saman om ei eventuell forlenging.

– Korleis skal du få til det når Senterpartiet allereie har sagt dei går mot?

– Eg er tilhengar av ein grundig diskusjon med sikte på brei semje. Vi får få saka til koronakomiteen og diskutere den der.

Forlenging av koronalova blir behandla som ei vanleg sak i Stortinget. Det betyr at fleire enn halvparten av representantane må støtte forslaget dersom lova skal bli forlenga.