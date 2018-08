Støre om statsministerens forklaring: – Et alvorlig bilde har blitt bekreftet

– Hun vedgikk at det var gitt mangelfull informasjon, og det skulle bare mangle.

Det sier Støre om statsminister Erna Solbergs forklaring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite i dag.

Statsministeren måtte mandag forklare seg etter anklager for å ha feilinformert Stortinget om terrorsikring. Der tok hun selvkritikk for å ikke at det ikke ble kommunisert bedre, tydeligere og tidligere til Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) i høringen om terrorsikring. Du trenger javascript for å se video. Statsminister Erna Solberg (H) i høringen om terrorsikring.

– Jeg ser at jeg har vært upresis i forrige høring om hva som ble feilaktig rapportert og hvordan, og at det ikke ble skilt mellom sikringsstyrker og permanent grunnsikring, sa Solberg.

Les også: Erna Solberg vedgår å ha vore upresis

– Et alvorlig bilde

Men opposisjonens kritikk tar ikke slutt etter dagens høring. Støre mener det fortsatt er en vei å gå før det blir mer klarhet i saken.

Jonas Gahr Støre (Ap) ser alvorlig på det som kom fram under dagens høring. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er et alvorlig bilde som har blitt bekreftet i dagens høring, sier han.

– Vi fikk høre at to av tolv av politiets objekter var sikret og at forsvaret lå på etterskudd i forhold til det de skulle gjøre. Vi fikk også hørt fra nasjonale sikkerhetsmyndigheter at de er enige med Riksrevisjonen om at man ligger på etterskudd i forhold til tid og det man skulle ha gjort i forhold til sikring.

Han sier at han forutsetter at komiteen går gjennom svarene og vurderer en ny høring, eventuelt en lukket høring der det kan stilles spørsmål om det graderte materialet.

– Kan saken være så alvorlig at det kan ende opp med mistillit i Stortinget?

– Det er en veldig alvorlig sak i sin natur, og det er alvorlig for en regjering når det avklares at man har gitt mangelfull informasjon til Stortinget, men jeg vil ikke konkludere med det nå. Nå får vi gå gjennom det vi har hørt, og så kan konklusjonen komme til høsten, sier Støre.

Vurderer fortsatt mistillitsforslag

– Det er to store alvor her. Det ene er situasjonen man har stilt samfunnets sikkerhetsarbeid i. Vi har kommet kort i forhold til dit vi skulle ha kommet. Det andre er det som kom fram i høringen: Stortinget har ikke gitt god nok informasjon, og det har økt alvoret.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV) ser svært alvorlig på objektsikringssaken. Han sier til Dagsnytt 18 at et mistillitsforslag ikke er uaktuelt, men at de avventer før en endelig konklusjon. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), en av dem som har reagert kraftigst på statsministerens håndtering av objektsikringssaken. På spørsmål om et mistillitsforslag fortsatt ligger på bordet, sier han at det fortsatt vurderes, men at de ønsker å avvente til det er mer klarhet i saken.

– Vi ønsker ikke å hoppe rett i det før vi har kommet til bunns i saken. Vi må få kartlagt alle sider av saken før vi tar en endelig konklusjon, sier Fylkesnes.

Kristelig Folkeparti vil derimot ikke kommentere støtte til et eventuelt mistillitsforslag etter høringen. Det sier KrFs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Hans Fredrik Grøvan til NTB.

– Vi har hele tiden sagt at vi ikke er på regjeringsjakt. Vi er primært her for å komme til bunns i saken, sier han.

Frykter misbruk av hemmelighold

I en pressemelding skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes at de har lite tillit til regjeringen.

– De har satt sitt eget politiske omdømme over det å få fakta på bordet. Jeg frykter at regjeringen misbruker hemmelighold, ikke til det beste for nasjonens sikkerhet, men for å skjule egne feil og mangler.

Bjørnar Moxnes (R) har lite tillit til Solberg-regjeringen. Foto: Eric Kama Steinberg / NRK

Han mener det er bra at statsministeren tar selvkritikk, «etter å ha vist vel lite ydmykhet i denne saken».

– Erna Solberg innrømmer at hun hadde en sentral rolle i å gi Stortinget feilaktig inntrykk av status for objektsikring da saken var til behandling i fjor. Det finnes sikkert mange måter å si det på, men jeg vil si det slik: Statsministeren feilinformerte Stortinget, skriver han.