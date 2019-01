– Når man ser på samfunnsretningen i skatteprofilen, privatiseringen og kommersialiseringen, så er jo dette stikk i strid med det KrF står for ellers, sier Ap-lederen til NRK.

Støre: – Usosial profil

I dag legger statsminister Erna Solberg (H) fram regjeringserklæringen i Stortinget. Den bygger på plattformen som ble forhandlet fram da KrF nylig gikk inn i regjering med Høyre, Frp og Venstre.

Drama på bakrommet: KrF én stemme unna å velte Ernas drøm

Støre mener blant annet formuleringen om å «legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig» vil dra samfunnet i feil retning.

– Det er en oppsplitting av det ansvaret vi som fellesskapet har tatt for noen av de mest sårbare oppgavene. Det er tradisjonell Høyre-politikk med fortsatt kutt i skatter, og med en usosial profil som øker forskjellene, sier Støre.

Ett av KrFs viktigste gjennomslag i plattformen er en barnereform, med blant annet økt barnetrygd og mer penger til kvinner som ikke er i jobb når de får barn. En annen er vetorett på bioteknologi, som stopper eggdonasjon, assistert befruktning for enslige og andre liberaliseringer i lovverket.

Ikke vetorett over bioteknologi med Ap

Når det gjelder barn og oppvekst sier Støre at KrF kunne fått en «mer offensiv satsing» om landsmøtet i fjor høst hadde vedtatt regjeringssamarbeid med Ap. Men vetorett på bioteknologi hadde Arbeiderpartiet ikke gått med på.

– Et fullkomment veto mot utvikling av lovene som setter rammer rundt hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi, det ville ikke vært Arbeiderpartiets vei, sier han.

– Mener du at KrF har fått for lite gjennomslag, eller gjennomslag i feil type saker?

– På dette området (bioteknologi og abort, journ, anm.) er vi uenige, så her mener jeg det er feil at de har fått gjennomslag. Men på andre områder, når det gjelder samfunnskurs og retning, så er det Høyre og Frp som er vinnerne i denne plattformen, svarer Støre.

Ropstad: – Viser at vi valgte rett

KrF-nestleder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad mener Støre tar feil når han hevder at KrF sikrer flertall for en samfunnsretning de egentlig er imot.

FORNØYD: Kjell Ingolf Ropstad sto i front for ​​​​​​​«blå side» i KrF, og er favoritt til å ta over ledervervet når partiet skal velge ny leder på landsmøtet til våren. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– KrF har vært opptatt av å løfte fellesskapet, og det er familien, det er frivillighet, det er næringsliv og ideelle organisasjoner. Dette er en politikk vi tror vil skape mer fellesskap, og ikke mer privatisering.

– Støre sier dere ville fått et minst like stort gjennomslag på barn og oppvekst i en regjering med Ap. Tror du på det?

– Nei, det tror jeg ikke på. Arbeiderpartiet har jo vært motstandere av valgfrihet gjennom kontantstøtten, og gikk mot økningen av barnetrygden som KrF kjempet gjennom for 2019. Vi har fått gode gjennomslag med Høyre, Frp og Venstre, som jeg tviler på vi ville klart med Ap.

Ropstad, som ledet forhandlingene på vegne av KrF, mener Støres uttalelser om at KrF ikke hadde fått vetorett i bioteknologiloven i et Ap-samarbeid, viser at veivalget han kjempet for i høst var det rette.

– Jeg tror alle så at det hadde vært svært krevende, om ikke umulig, dersom KrF hadde valgt å gå til Arbeiderpartiet. Jeg tror det var derfor mange ønsket å gå til Høyre. Når KrF og Ap står så langt fra hverandre i etiske spørsmål, så viser dette at vi har valgt rett.