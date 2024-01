Støre om regjeringens mål: Folk skal få bedre råd

Året som gikk har vært preget av krig og konflikt, klimaendringer og uvær, og slankere lommebøker. Statsminister Jonas Gahr Støre oppsummerte alt dette i sin nyttårstale.

– La oss være ærlige: For mange ble 2023 et år hvor vi møtte krefter utenfor vår kontroll, krefter som gjorde mange urolige og utrygge, sa Støre.

Trass i et utfordrende fjorår fokuserte statsministeren på håp og muligheter for 2024.

Og for å begynne med de nære ting:

– Regjeringens mål er klart: Folk skal få bedre råd, sa Støre.

Statsministeren forsikret nemlig at regjeringen har jobbet mot et vendepunkt i økonomien, der prisveksten dempes slik at også rentene kan settes ned.

– Ja, det har tatt tid. Men vi nærmer oss dette vendepunktet nå. Vi har utsikter til en mer stabil økonomi, for landet, bedrifter og for hver og én av oss, sa Støre.

Medmenneskelighet

Mens tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland ble kjent for utsagnet «Det er norsk å være god», la Støre vekt på det han mener er nordmenns evne til sympati med andre.

– Medmenneskelighet og omsorg, gode gjerninger, binder den norske samfunnsveven sammen, sa Støre.

Han mener at vi alle, i en tid med uro og utrygghet, kan gjøre mye.

– Vi kan stille opp for andre, vi kan være rause med hverandre, vi kan gi av vår tid. Hver og en av oss, og vi som felleskap.

Støre oppfordret til å ha plass til et vidt spenn med av meninger, kulturer og trossamfunn i Norge.

– La oss vise at tillitsfullt mangfold motvirker polarisering, sa Støre.

Håp og muligheter i 2024 fikk stor plass i statsminister Jonas Gahr Støres nyttårstale. Foto: Heiko Junge / NTB

– Grønne handlinger

Statsministeren brukte god tid på grønn omstilling i sin tale.

– Selv om klimakrisen er global og klimaendringene er skremmende, så er vi ikke maktesløse, sa Støre.

Han hevdet at FNs klimatoppmøte aldri har gitt verdens land sterkere forpliktelser enn nå.

– Innsatsen for å kutte utslipp og sikre overgangen fra fossil til fornybar energi, skyter fart. Ikke bare på internasjonale møter, men i hjemmene våre, på universiteter, hos forskere og i bedrifter.

Han pekte på havvind som en unik, fornybar ressurs, som for Norge kan bli like stort som vannkraften.

– Fremover må klimahandlingene gå raskere enn endringene. Det er vårt ansvar og det er vår store mulighet.

Statsministeren viste til sterk innsats fra norske bedrifter i omstillingen til grønn energi, men trakk også fram alle som sparer energi, og velger gjenbruk og miljøvennlig i hverdagen.

Mennesker i nød

Utenriks fikk også plass i talen til Jonas Gahr Støre, som selv har en fortid som utenriksminister.

Han talte om at terror og krig alltid rammer sivile hardest.

En kvinne står foran et hus som ble knust av israelske bomber i en flyktningleir i Rafah. Statsminister Støre sier at Norges stemme er tydelig: Stans krigføringen. Foto: - / AFP

At unge mennesker på en musikkfestival var blant dem som ble angrepet og drept i Israel 7. oktober. Og at svært mange av de titusenvis av drepte og skadde i Gaza er barn.

– Norges stemme er tydelig: Stans krigføringen. Mennesker i nød må få hjelp, sa statsministeren.

Støre sa også at ukrainernes kamp er vår kamp fordi Europa blir mer utrygt når brutal våpenmakt brukes til å frata andres frihet og flytte grenser.

Han pekte samtidig på at Norge har levd i fred med vår nabo Russland i ett tusen år, at vi tar vare på vår sikkerhet, og at Norge ikke truer noen.

– Historien forteller oss at vi kan få slutt på kriger. Og at folk med sin indre styrke og medmenneskelighet, har klart å reise seg etter krig og nød.