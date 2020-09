Støre om Moria: – Taket på 50 gir ingen mening

– Det som har skjedd på Moria er i tillegg en akutt katastrofe. Og da er mitt budskap klart, Norge skal stille opp på det, vi skal ta vår del av dugnaden, sier Jonas Gahr Støre på Arbeiderpartiets landsstyremøte på tirsdag.

Lederen av Arbeiderpartiet referer til krisen i Moria-leiren i Hellas, som forrige uke brant. Norge har sendt et legeteam til leiren, og lovet å hente 50 mennesker fra leiren.

– Taket på 50 gir heller ingen mening når vi går inn i det. Norske kommuner har sagt ifra at de har hjerterom og husrom, det er ikke det som bestemmer norsk flyktning- og asylpolitikk, men det sier at her har vi et mulighetsrom, sier Støre.

Støre sier han er åpen for å hente flere enn 50, men vil ikke gi et konkret tall til NRK på hvor mange han mener kan hentes fra Hellas til Norge.

– Jeg synes det er et for lavt utgangspunkt å sette det taket når man går inn i de samtalene. Nå skal Hellas selv vurdere hvor mange må omplasseres, hvor mange kan bo videre i en leir, det er også ukjent, men vi synes ikke 50 skal være et tak for det, sier Støre.

Ingen enkeltårsak bak svake målinger

I NRK og Aftenpostens måling fra august hadde Ap en oppslutning på 24,2 prosent. Til NRK sier Støre at det ikke er en enkelt årsak til at partiet gjør det svakere på målingene.

– Jeg kan ikke peke på en enkel årsak, men jeg erfarer jo at når vi får snakket om politikk, lagt fram politikk for arbeid, for klima, for levende distrikter, for velferd som er der når du trenger den, så lytter våre velgere og da får vi de som er usikre til å vende seg mot oss, sier Støre.

– Taper også terreng i Trøndelag, hvordan forklarer du det?

– Ja det tror jeg du kan tenke på selv, at vi har hatt veldig mye som ikke har handlet om politikk i Trøndelag. Der står Ap i utgangspunktet sterkt, der mener jeg vi har veldig mye å by på. Nå har vi fått et nytt styre, vi har fått vedtatt mye spennende politikk, nå må støvet legge seg og så tror jeg vi vil komme godt tilbake, sier Støre.

Denne høsten har det stormet i Trøndelag Ap om valget av ny fylkeslagsleder.

LEDER I TRØNDELAG: Ingvild Kjerkol ble fylkeslagsleder i Trøndelag Ap etter kampvotering. Foto: TARIQ ALISUBH / NRK

Stortingspolitiker Trond Giske ble i utgangspunktet innstilt av valgkomiteen, men innstillingen ble skrotet etter at nye anklager om ukultur i fylkeslaget kom frem, og Trøndelag AUF trakk sin støtte til den tidligere nestlederen.

– Ap skal være moderne, trygg og inkluderende

Etter kampvotering ble stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol valgt til ny fylkeslagsleder. Hun ble valgt med 156 stemmer av 233 avgitte. Dagen før innstilte valgkomiteen varaordfører i Rennebu Marit Bjerkås.

På landstyremøtet sier Støre at Arbeiderpartiet skal være en «moderne, trygg og inkluderende organisasjon».

– De som går inn i vårt parti og engasjerer seg i vårt parti, de skal føle at der er det trygt, du blir tatt vare på, og hvis det er noe som ikke er trygt så kan du si ifra. Særlig for unge kvinner.

Støre sier Ap har tre løfter til velgerne – de dreier seg om velferdsstaten, om arbeidsstyrken og om klimapolitikken.

– Vi skal desentralisere mer. Det er både mulig, og nødvendig og bra for å få tjenester og velferdsstat som er nære folk, sier Støre.

Forrige uke varslet partiet kamp mot privatisering av helsevesenet. Blant annet vil partiet stanse ordningen med fritt behandlingsvalg og innføre moms på private helseforsikringer.

– Jeg vil i dag begynne med sterkere velferdsstat. Oppgavene som vi møter nå er større enn det de har vært før, fordi vi opplever en todeling i helsevesenet, innen tilbudene du får i hverdagen, sier Ap-lederen.