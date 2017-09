Støre om MDGs oljeultimatum: – For enkelt

Det var sterk vind på Bahamas i går under orkanen Irma. Foto: Social Media / Reuters

De siste dagene har orkanen Irma herjet i Karibia, og i helgen rammer den Florida. Samtidig har Rasmus Hansson sagt at Norge som oljenasjon har del av skylden for lidelsene den medfører.

Etter valget kan Jonas Gahr Støre bli avhengig av støtte fra Miljøpartiet de grønne (MDG) for å danne regjering. Partilederdebatten i Bergen ble et godt eksempel på utfordringene det vil by på. For MDG har satt som ultimatum at det ikke skal letes etter mer olje.

– Det er en fremstilling som er altfor enkel, og den er feil. Jeg deler og respekterer engasjementet til Rasmus Hansson. Men miljøpartiene har en underlig tanke om at norsk olje endrer dette, som er et enormt, globalt problem, sier Støre om Hanssons argument.

– Bedre enn gass

Siv Jensen, Erna Solberg og Støre viste alle til at norsk olje er renere enn kullenergi i andre land. Støre mener dessuten at vi må ta vare på ekspertisen i oljenæringen – og ikke avvikle den, som MDG ønsker.

– Dette er en perfekt illustrasjon av den dobbeltmoralen som høyresiden og Ap praktiserer. De drar til Paris og skriver under avtaler, og så drar de hjem og setter nye rekorder i oljefelt, mener han.

SKEPTISKE: Støre, Solberg og Jensen er alle uenige i MDGs krav om stans i leting etter olje. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– Oljen som ligger i Barentshavet, produserer ikke klimaendringer. Oljen som hentes opp og brennes opp, produserer klimaendirnger. Folk i Karibia tåler ikke mer slikt vær, fortsetter Hansson.

Også statsminister Erna Solberg (H) er skeptisk til Hanssons ressonnement, og viser til at Norge i dag kjøper klimakvoter.

– Det er den globale effekten som er avgjørende. Derfor syns jeg denne debatten om at Norge skal slutte, blir rar. For da er det enten polsk kullkraft eller noe annet som blir svaret, sier hun.

13 døde

Så langt har orkanen Irma krevd minst 13 menneskeliv. Orkanen er en av de sterkeste som noensinne er registrert i Atlanterhavet, med en vindhastighet opp mot 300 kilometer i timen.

– Den typen vær vi n å ser, er det vi må forvente mer av. Det er ingen tvil om at olje bidrar til global oppvarming, og at vi er oljeeksportører. Vi har et medansvar for lidelsene dette været medfører, sier Hansson.

Irma ventes å ramme Florida i helgen. En halv million mennesker har fått beskjed om å evakuere.