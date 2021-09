Valget er over, men en ting er fortsatt uavklart: Hvem skal sitte i regjering de neste fire årene?

Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker seg en flertallsregjering, bestående av Ap, Senterpartiet og SV. Støres hodepine er at Senterpartiet står fast på at de ikke ønsker å gå i regjering med SV.

Dagen derpå møtte landets kommende statsminister pressen utenfor boligen sin på Ris på Oslos vestkant. Støre sier, noe betenkt, at han nå er klar til å flytte inn i statsministerboligen.

– Det er jo barndomshjemmet dette, men vi får forberede oss på det. Det blir ikke bare-bare å flytte herfra. Jeg har vokst opp her, sier Støre.

Støre har fått flertall for sin drømmeregjering. Han røper at han så smått har begynt på de tøffe forhandlingene med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken.

– Har du snakket med Vedum?

– Ja, både han og Lysbakken. Jeg har ikke snakket med Rødt og MDG, sier Støre.

Han påpeker at det foreløpig bare er «kalenderen» man har diskutert. På spørsmål om hvordan han skal få Senterpartiet til forhandlingsbordet, sier Støre at han skal «begynne med å lytte».

– Vi skal finne en avslappet tid til å sette oss ned. Dette er første runde – ta inn over oss det spennende mandatet vi har – et stort flertall. Jeg vil starte disse samtalene med optimisme, jeg tror vi kan få til mye, sier Støre.

– Ap har vært klare på at Sp og SV kan danne flertall, noe vi også har, sier Støre.

Et samlet pressekorps møtte Ap-leder Jonas Gahr Støre på vei til jobb tirsdag morgen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Tar ikke Vedum for gitt

Støre sier det kan drøye til neste uke før de reelle forhandlingene om å danne regjering kommer i gang.

Senterpartiet har hele veien vært tydelige på at de ikke ønsker å gå i regjering med SV. På spørsmål om konflikten sier Støre at det er «utfordringer når ulike partier skal finne løsninger».

– Men det er mer som forener oss, enn som skiller oss. Vi må jobbe for de store sakene, som klima og miljø og de store forskjellene rundt i landet. Det behøver ikke være vanskelige saker, men viktige saker, så de fortjener å bli tatt på alvor, sier Støre,

– Vedum har fortsatt ikke sagt at han vil sette seg ned for å snakke med SV. Tar du han for gitt her?

– På ingen måte. Jeg tar ingen for gitt. Det er derfor jeg skal snakke grundig med dem.

Støre fikk også spørsmål om en mindretallsregjering med Senterpartiet «i det hele tatt ligger på bordet».

– Det som ligger på bordet for meg nå er å sette meg ned med alle partiene som utgjør et flertall, og ha samtaler med dem. SV og Sp er de to samarbeidspartnerne vi ser for oss, og lytte til de to andre.

Senterpartiet først

I løpet av formiddagen skal Støre i gang med «uformelle samtaler» med de mulige regjeringspartnerne. Rekkefølgen på samtalene gir en viktig pekepinn når det gjelder maktforholdet på rødgrønn side de neste årene: Senterpartiet (13,6 prosents oppslutning) først, deretter SV (7,5 prosent).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum holder armene åpne for Arbeiderpartiet – men ikke SV. Foto: Lise Åserud / NTB

Støre er tydelig på at det kan ta tid før en ny regjering er på plass.

– Vanen i Norge er at regjeringsskifte skjer i midten av oktober, men det er ikke tvang. Trenger vi lengre tid, så tar vi oss lengre tid. Først tar vi samtaler hvor vi går gjennom resultatet på en åpen måte, sier Støre.

Han sier partiledelsen kommer til å stå sentralt i dette arbeidet fremover.

Både Ap og SV har sentralstyremøter klokken 14 i ettermiddag. Sp har imidlertid ikke noe sentralstyremøte tirsdag. Støre fikk også spørsmål om han har gjort seg noen tanker om det.

– Vedum skal tilbake til Stange nå, det fortjener han. Alle partiene har gode ordninger for å gå gjennom valgresultat. Vi har god tid nå, sier Støre.

– Åpent

I løpet av dagen skal Støre også bruke tid på å snakke med fylkeslagene og stortingsrepresentantene.

Støre har også varslet samtaler med Rødt og MDG. Rødt har hele veien vært tydelige på at de ikke ønsker å gå i regjering.

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam sier han tror Støre kommer til å jobbe hardt for å få SV inn i regjering. Takvam er spent på utfallet.

– Det er åpent, og det er stor politisk forskjell i strategi mellom disse partiene, med Sp og SV som motpoler, sier Takvam.

Han tror spørsmålet om stopp for oljeleting kommer til å bli det tøffeste forhandlingspunktet, i og med at det er her uenigheten mellom Sp og SV er størst.

SV kritiske til SP-utspill

Det er på det rene at valgskreien bare er første steg på veien for Støre. Det neste steget blir å forene Senterpartiet og SV. Førstnevnte parti har vært tydelige på at en mindretallsregjering med Ap er å foretrekke.

Dagen derpå begrunnet Sps parlamentariske nestleder Marit Arnstad drømmeregjeringen – kun bestående av Ap og Sp – med «den politiske avstanden» mellom partiene.

SV-nestleder Kirsti Bergstø anklager Senterpartiet for å fremstille forskjellene mellom de to partiene som større enn den egentlig er.

Veien videre

Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU, sier det første som skjer på veien mot ny regjering er at den sittende regjeringen går av. Jenssen sier han antar dette skjer fredag.

Deretter er det opp til stortingspresidenten å formelt peke på hvem som får oppdraget med ny regjering.

NTNU-professor Anders Todal Jenssen. Foto: Randi Lillealtern / NRK

Parallelt må den nye regjeringen skaffe seg en plattform, som skal legges fram for Stortinget. De uformelle samtalene om dette er allerede er i gang.

– Den tingen som kan gjøre det veldig mye vanskeligere, er om Senterpartiet og Vedum signaliserer at de ikke vil ha med SV i regjering, koste hva det koste vil.

Han peker også på at SV skal ha en uravstemning om et eventuelt forhandlingsresultat.

– Kan gå frem mot jul

Jenssen blir ikke overrasket om det tar flere uker før en ny regjering er på plass.

– Blir det virkelig vanskelig, kan det gå frem mot jul. Det har skjedd før. Da blir den sittende regjeringen et såkalt forretningsministerium. De tar ikke nye beslutninger, men driver apparatet videre. Det regnes som ufint om man legger frem nye ting.

SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Statsviteren sier regjeringspartiene i prinsippet skal bli enige om alt som skal behandles i regjering i pågående forhandlingene, som allerede uformelt er i gang.

– Det er en illusjon, men det er de store trekkene. Det er mange fallgruver her, mange saker som kan ende med konflikt, sier.

Jenssen peker også på noen mindre sannsynlige hindringer på veien mot en ny regjering. En av dem er at Støre ikke får med seg SV, og deretter legger fram en mindretalls-plattform som blir stemt ned i Stortinget.

– I teorien kan de få et flertall mot seg, dersom de ender opp med en mindretallsregjering. Det er imidlertid lite sannsynlig, sier Jenssen.