Støre om Ap-målingene: – Veldig kjipt

Via Arbeiderpartiets kanal på Facebook og YouTube talte Støre til alle Ap-kandidatene som står på valg til høsten.

Målet er å samle troppene. Ap sliter med blytunge målinger åtte måneder før valget.

– Det er kjipt med dårlige målinger for Arbeiderpartiet. Det er flertall for skifte, men vi må og skal opp, sa Støre.

Den røde siden (Ap, Sp, SV, Rødt og MDG) ligger foran den blå med 100 mot 69 mandater, ifølge gjennomsnittet av målinger i januar.

Men gjennomsnittet av partimålinger i januar plasserer Ap på tredjeplass 19,4 prosent, bak Høyre (24,5) og Sp (21,0).

Det viser tall fra Poll og polls.

– Forferdelig lavt tall

Politikere legger som regel lite vekt på dårlige enkeltmålinger. Men nå som Ap har ligget bak Sp på flere av dem, valgte Støre en uvanlig åpen tilnærming.

– Hvis noen tviler på at jeg synes det er kjipt med dårlige målinger, så kan jeg bekrefte at jeg synes det er VELDIG kjipt.

Etter talen spurte NRK om hva Støre mener er så kjipt.

– Kjipt er jo et fyndord for meg. Det er utrolig tøft å ta målinger med så lave tall. Det er ikke noe tvil om det. Jeg setter ord på det for alle som er der ute, sa Støre til NRK.

Han sier de skal jobbe sammen med et partiprogram, og at det er det som skal samle partiet.

– Vi ligger rundt 20 prosent, forferdelig lavt tall for Arbeiderpartiet. Men rundt 20 prosent til sier de kan tenke seg å stemme på oss. De er innen rekkevidde. Det er opp til oss, men da må alle gjøre det løftet, sa Støre til partikollegene.

Ap var også tredje størst på NRKs måling for januar.

NRKs politiske kommentator: – Ydmykende start på valgåret for Støre

– Vi kan vinne valget

I 1924 var Ap tredje størst bak Høyre og Venstre. Fra og med 1927 har partiet vært størst i alle stortingsvalg.

Det er altså nesten hundre år siden det var et stortingsvalg der Ap ikke var størst. Støre mener de fortsatt kan bli størst også til høsten.

– Jeg er helt sikker på at med den politikken, det laget og den strategien vi legger, så kan vi vinne det valget, og få en arbeiderpartiledet regjering.

Han sa de skulle vinne valgkampen med å kjempe for løsninger som gir små forskjeller. Og han advarte mot splittelsen man ser i USA. Han mener den viktigste saken for partiet er arbeid nå som mange sliter etter nedstengningen.