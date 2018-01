Støre og Solberg vil ha rykta på bordet

Varslarsakene i norsk politikk dei siste vekene, har fått partia til å gå gjennom rutinar og retningslinjer på nytt. Men i programmet «Debatten» på NRK torsdag kveld sa statsminister Erna Solberg at ho fryktar lærdommen dei no har fått skal gå i gløymeboka, om dei ikkje klarer å halde lærdommen ved like i partiet.

– Vi må kunne vere direkte med kvarandre. Eg har sagt til stortingsgruppa vår at vi har plikt til å melde frå om rykte og fortelje kvarandre om kva vi har høyrt. Og så må leiinga ta opp rykta med folk, og gå folk tettare på klingen når dei har tillitsverv.

Støre spør rett ut

Og ho får støtte av partileiar Jonas Gahr Støre i Arbeidarpartiet. Han seier han gjerne vil ha rykta på bordet for å kunne avdekke eventuelt nye saker på eit tidleg tidspunkt.

– Vi skal ikkje ha ein ryktebørs. Men vi må våge å ta opp rykte vi meiner det kan ligge noko i, og stille spørsmål. Det må vi bli meir bevisste på no, meiner eg.

Han seier han har begynt å spørje folk rett ut om det er noko dei vil seie til han som han må vite om.

– Og når eg spør om det, og får svar, forpliktar det både vedkomande og meg.

Støre meiner vi no står oppe i ei ny tid etter #MeToo-kampanjen. I framtida kjem det til å vere fleire som varslar om ting som ikkje er som dei bør vere. Det vil vidare føre til at ein får ei betre oversikt over omfanget i slike saker.

Må bygge opp att tilliten

Både Arbeidarpartiet, Høgre og Framstegspartiet har hatt sine saker dei siste vekene. Og det gjer noko med tilliten til norsk politikk når det kjem så mange saker på ein gong, seier Solberg.

– Det vi har sett dei siste vekene, er ikkje direkte tillitvekkande. Men eg håper at dei prosessane som er i gang i fleire parti no, skal bidra til å bygge opp att denne tilliten. Og den treng vi.