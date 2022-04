Det forhandles nå om en krisepakke i Stortinget på over 14 milliarder kroner.

Regjeringen ønsker seg et bredt forlik om pakken. Høyre mener derimot at Arbeiderpartiet og Senterpartiet bør gå rett til Høyre for å sørge for raskt gjennomslag.

– De får flertal for det de har foreslått, og ikke ekstra utgifter, argumenterer Høyre-leder Erna Solberg.

Høyre frykter at summen vil bli for dyr, skal alle partiene få lov til å forhandle fram endringer i pakken som vil gjøre den dyrere.

– Vi må håndtere utgiftene. Samtidig er vi i en økonomisk situasjon hvor rentene er på vei oppover. De som betaler regningen er de som sitter med høye utgifter og betaler boligrente. Vi kan være med på å ikke øke utgiftene mer, enn det regjeringen har bestemt er nødvendig for å takle situasjonen.

Derfor har Høyre sagt at de vil støtte det som ligger i pakken nå, sier Solberg.

Ingen overbudskonkurranse

– Jeg er glad for at Solberg sier at de vil stemme for vårt forslag. Men vi har invitert hele Stortinget og skal lytte til dem, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

– Jeg tror ikke det kommer til å bli en overbudskonkurranse.

Han står fast ved at regjeringen ønsker et bredt forlik. Dermed kan det bli vanskelige forhandlinger framover.

Regjeringens budsjettpartner SV reagerte sterkt på forslaget om å hente penger til krisepakken fra bistandsbudsjettet.

Støre mener fremdeles det er naturlig at noen av utgiftene som kommer dekkes av bistandsbudsjettet.

– Det meste av bistandsbudsjettet skal gå til bistand, sier Støre.

– Men at noe av det store flyktningmottaket som kommer nå, vil komme fra bistand, det er helt naturlig.

14,4 milliarder

Krigen i Ukraina får store konsekvenser for hele Europa.

Beredskap står nå høyt på dagsorden, samtidig som samfunn skal ta imot de millionene av mennesker som flykter fra krigen.

Utlendingsdirektoratet har anslått at 20.000 ukrainske flyktninger allerede har ankommet, eller er på vei til Norge.

Pakken på 14,4 milliarder kroner skal gå til å håndtere følgene av Ukraina-krisen her til lands.

Det settes av 3 milliarder til Forsvaret, 0,5 milliard til sivil beredskap og 10,7 milliarder til flyktningmottak.