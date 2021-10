Støre og Mehl besøkte Kongsberg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) la ned blomster og tente lys i Magasinparken i Kongsberg fredag ettermiddag.

Flere hundre mennesker hadde møtt fram til en stille markering på stedet der befolkningen i byen har vært samlet siden de dramatiske hendelsene onsdag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) legger ned blomster i Magasinparken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Støre maner til ro og betydningen av det å gjøre ting i riktig rekkefølge i etterspillet av angrepet.

– Vi har sett her at noen har vist tendenser til å vende seg mot det muslimske samfunnet. Det må vi avvise, og det har også kirken og lokalmiljøet her i Kongsberg vært med på avvise.

– Vi har møtt ordføreren, representanter for nødetatene for helsemyndighetene og for trossamfunn. Det er slik samfunnet skal være, vi står sammen når krisen rammer. Når krisen skjer som i Kongsberg, må vi ta vare på hverandre. Også for å forebygge at slikt skjer, må vi være nær hverandre og stå tett sammen, sa Støre.

Tusenvis av lys og blomster i Magasinparken. Innbyggerne i Kongsberg minnes de som døde i angrepet onsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Vi vil minnes de som meningsløst mistet livet. Og vi sender varme tanker til de etterlatte, til de nærmeste og de som er direkte berørt. De skal vite at vi tenker på dem, og står nær dem.

– Vi lyser fred over minnet til alle som har gått bort, avsluttet statsministeren.

Søndag skal kronprinsparet besøke Kongsberg.