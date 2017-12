– Jeg tror alle unge kvinner som har vært med i politikken har opplevelser de ikke synes har vært de beste i livet sitt, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Svaret kommer som en kommentar på at NRK i dag kunne fortelle at 25 kvinnelige stortingspolitikere melder om uønsket seksuell oppmerksomhet fra politikken.

Dette kom ikke som en overraskelse på kulturministeren.

– Jeg tror ikke dette er en overraskelse for noen at dette har forekommet gjennom politikken over flere år. Jeg vil si at de politiske partiene har vært flinke til å rydde opp, der de har fått på plass rutiner og holdningsendringer, sier Helleland.

Vil ikke gå i detaljer

Gjennom NRKs spørreundersøkelse kom vi i kontakt med Høyre-politiker Bente Stein Mathisen.

MELDTE IKKE FRA: NRK møtte denne uken stortingsrepresentant Bente Stein Mathisen (H). Hun fortale om en partifelle som prøvde å presse henne inn på hotellrommet. Foto: Peder Bergholt / NRK

Hun forteller at hun ikke varslet partiledelsen om det som skjedde med henne.

Helleland mener det er viktig å skape et klima for at man skal si ifra til vedkommende hvis de har gått over streken.

– Det er viktig at man sier fra til vedkommende at de har en uakseptabel atferd, og at man melder fra til lederne sine. Det viktigste er da at lederen tar ansvar, sier hun.

– Det er dessverre sånn at det forekommer forferdelige hendelser, og dette må man slå hardt ned på, legger Helleland til.

Kulturministeren vil ikke gå i nærmere detaljer på det hun selv har opplevd. Hun mener holdningsskapingen er det viktigste.

– Jeg tror det viktigste vi har sett de siste ukene er at det holdningsskapende arbeidet blir satt på dagsorden. Lederskapet på være bevisst, men kolleger skal også tenke på hvordan de forholder seg til hverandre, sier Helleland.

– Trenger kvinner i sentrale posisjoner

– Vi i politikken som er lovgivere og til en viss grad normgivere, pålegger oss et særlig ansvar, og skal ta ansvar for dette, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er viktig at kvinner forteller historiene sine fra politikkens verden. Disse historiene er et bidrag til at terskelen blir lavere for å melde fra, sier han.

Likt som Helleland er ikke han overrasket over tallene. Sene kvelder, arrangementer og konferanser er noe han drar frem som en del av politikeryrket.

IKKE OVERRASKET: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener tallene på kvinnelige stortingspolitikere som melder om uønsket seksuell oppmerksomhet viser at politikken er lik som andre sektorer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tidligere i høst ble det kjent at Arbeiderpartiet har hatt fem saker om seksuell trakassering oppe de siste årene.

Støre vektlegger to hovedpunkter han erfarer som viktige.

– Min erfaring er at jo flere kvinner vi har i politikken, jo bedre rustet er vi til å forebygge dette. Dette må også skje ved at tilsynsmyndighetene nå holdes ved like og har nok ressurser til å gjøre jobben sin, sier han.

Selv har han aldri vært vitne til at noen i politikken blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, men har opplevd at kvinnelige kolleger forteller om det.

– Jeg har hatt kvinnelige partifeller som har fortalt om det. Derfor har det stor betydning at vi har kvinner som sitter i sentrale, viktige posisjoner. Samtidig er det viktig å vite at de fleste menn tar avstand fra en slik atferd og er opptatt av et respektfullt forhold mellom kjønn i politikken, sier partilederen.

Raja: – Hold hendene i lommen!

En som derimot er overrasket, er Venstres Abid Raja.

– De historiene jeg leser her ... Det er helt vilt! Jeg blir helt lam i beina, sier Raja.

Han understreker at det er bra at kvinnene sier ifra, men at omfanget var større enn ventet.

Venstre-politiker Abid Raja mener mennene som trakasserer kolleger i politikken må være gale. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Da #MeToo startet visste vi at det forekom seksuell trakassering, men at det er så omfattende er jeg overrasket over. At det skjer med mektige kvinner på Stortinget viser bare at det skjer i alle samfunnsgrupper, sier han.

Hvordan skal vi bekjempe dette da?

– Hold hendene i lommen! Gjør mot andre som du vil andre skal gjøre mot deg. Vil du virkelig være den mannen som gjør hverdagen til kollegaene dine fullstendig ulevelig?

Samtidig sier Raja at det må tas tak i problemet fra barndommen av.

– Vi må oppdra barna våre i tidlig alder. Allerede på ungdomsskolen husker jeg at det var mye grafsing på jenter og klyping i rumpen uten at de ville det. Det må inn i seksualundervisningen, og når man blir voksen legger man barndommen bak seg.