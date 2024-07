Det bor 2,8 millioner mennesker på Jamaica i Karibia. De kan rammes hardt av ekstremorkanen «Beryl», som nå slår inn for fullt på øya.

Med seg tar den kraftige vindkast, tung nedbør og høye bølger. Det er ventet at den vil herje i flere timer onsdag kveld og natt til torsdag.

Rekordorkanen «Beryl» har blitt nedjustert til kategori 4, det nest høyeste nivået, skriver AFP. Fortsatt truer den liv og helse.

– Alt er ødelagt

«Beryl» har herjet i Det karibiske hav hele uken. Minst ni personer er døde, skriver AFP.

På mandag traff den flere øyer i det sørlige Karibia.

Særlig hardt rammet ble øya Carriacou, en grenadisk øy med 6000 innbyggere.

Foto: Emil / Privat

Minst to personer skal ha mistet livet, ifølge AFP. Myndighetene sier at 90 prosent av alle hjem er skadet eller ødelagt.

Norske Emil er på seiltur i Karibia. Han var vitne til store ødeleggelser på Carriacou.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne en gang. Alt er ødelagt. Alt, sier han.

Han er preget etter «Beryl». Men han er mest opptatt av å rette oppmerksomhet mot de store konsekvensene etter orkanen, og en lokalbefolkning som sliter.

Fra vindstille til full orkan på to minutter

Emil sier at orkanen slo til i to sekvenser. Den første delen traff hardt.

– Blikktaket på gjestehuset fløy av, og man hørte at ting fløy inn i bygningen. Det regnet for fullt inne på gjestehuset jeg bodde på. Mange måtte flytte til et annet nødly.

Etter hvert roet det seg, før orkanen slo til på nytt. Denne gangen enda hardere.

– Det gikk fra vindstille til full orkan på to minutter, sier Emil.

– Carriacou er helt ødelagt. Jeg har kjørt rundt og hørt historier fra mange som har vært på øya, sier Emil.

Foto: Emil / Privat

Han sier at infrastrukturen på øya er lagt i grus. Innbyggerne står uten strøm og internett.

– Det er ingen kommunikasjon. Ingen informasjon fra myndighetene. Folk vet ikke om familiene sine lever. Det vil ta lang tid før de får gjenoppbygd øya, sier Emil.

Han sier at de aller fleste hus mangler tak.

– Og mange er jevnet med jorden. Jeg har snakket med mange som nå er hjemløse. Sykehus og skoler er smadret. Politistasjonen er ødelagt, sier Emil.

– Bare glade for å være i live

Han sier at innbyggerne han har snakket med er bekymret for hvordan orkansesongen arter seg videre.

Midt opp i all elendigheten, er det likevel én ting som har overrasket Emil.

– Alle jeg har snakket med har vært veldig positive. De er bare glade for å være i live. Alle er veldig hjelpsomme med hverandre, sier han.

«Beryl» slo til rekordtidlig, og det er ventet flere stormer og orkaner fremover.

– Det har ikke folk råd til.

Jamaicanerne har stålsatt seg

Nå håper han at Jamaica ikke lider like hardt av «Beryl»

Jamaicanere spikrer treplater på en bygning i et forsøk på å skåne den fra kreftene til «Beryl». Foto: Marco Bello / Reuters/NTB
En mann skuer ut over kysten i forkant av at "Beryl" skal slå til i Kingston på Jamaica. Foto: Marco Bello / Reuters/NTB
Orkanen "Beryl" sett fra Den internasjonale romstasjonen (ISS). Foto: NASA / AP/NTB

Innbyggerne på Jamaica har stålsatt seg. Myndighetene har skrudd på kriseapparatet. De har gjort klart 870 tilfluktsrom som skal huse utsatte jamaicanere.

– De neste 48 timene vil være avgjørende for landet, sier lokalminister Desmond McKenzie til CNN.

Han legger til at dette er den første store orkanen som treffer Jamaica på 40 år. McKenzie peker på at klimaendringene bidrar til ekstremværet.