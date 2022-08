Støre-nei til utbytte i støtteordning

Dei enormt høge kraftprisane i sør har ført til eit kraftig press for å få straumstøtte til næringslivet.

I eit intervju med NRK i Arendal torsdag går Støre langt i å antyde at det kan kome ei bedriftsstøtte med reglar som set grenser for at bedrifter kan betale ut av overskotet til eigarane.

Regjeringa har varsla eit forslag til ordning i september.

– Ap har vore klar gjennom heile pandemien på at dersom fellesskapet stiller opp for å trygge arbeidsplassar, så skal ikkje eigarane ta ut høge inntekter. Det har Høgre vore ueinig i, og NHO har vore ueinig i det.

Regjeringa har fått kritikk for å somle med å kome med ei straumstøtte-løysing for bedrifter som slit med kraftprisane.

Ordninga er no under utforming hos næringsminister Jan Christian Vestre.

I ein tale til partifellar i Arendal i forkant av partileiardebatten torsdag understreka Støre at han ser det som regjeringa si oppgåve å føre ein politikk også gjennom straumkrisa som omfordeler frå dei som har mest til dei som har mindre å rutte med.

PARTITIME: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) talte til partifellar i Arendal torsdag. Foto: Håvard Grønli / NRK

Og då NHO-sjef Ole Erik Almlid gjesta Dagens Næringsliv sitt telt under Arendalsveka onsdag, opna han for å leggje restriksjonar på utbetaling av utbytte. Støtte skal gå til å redde bedrifter og arbeidsplassar, slo han fast.

– Vi må sjå på mange restriksjonar, som til dømes moglege utbytterestriksjonar, sa han.

Støre liker bodskapen frå NHO-toppen.

– Viss eg har høyrt riktig i dag, at NHO meiner at dei må revurdere dette, så synest eg det er eit gledeleg teikn, seier regjeringssjefen til NRK.

– Eit godt signal

SV er regjeringa sitt samarbeidsparti på Stortinget. Det betyr at Ap og Sp vil forsøke å finne saman med SV for å få fleirtal for støtteordninga si.

SIGNAL: Fungerande SV-leiar Kirsti Bergstø under partileiardebatten i Arendal.

Og fungerande SV-leiar Kirsti Bergstø likar bodskapen frå Støre, sjølv om ho førebels ikkje har sett nokon modell.

– Det er et veldig godt signal, og det lovar godt, seier Bergstø til NRK etter partileiardebatten seint torsdag kveld.

Bergstø meiner det er heilt naudsynt å setje grenser for utbytte og moglegheit til å seie opp folk om det skal vere aktuelt for partiet å støtte ei ordning til bedrifter.

– Vi må sjå heile modellen under eitt når han kjem, seier Bergstø.

– Vi kan ikkje leggje opp til ei ordning der vi sosialiserer risikoen og privatiserer gevinsten, påpeiker Bergstø.

Då det vart utarbeidd støtteordningar for bedrifter under koronapandemien, vart det ikkje laga utbytteforbod. Den gongen styrte Venstre næringsdepartementet.

– Eg håpar det primære omsynet frå regjeringa no er å redde bedrifter som står på randen av konkurs, ikkje å avgrense utbytte. Men vi får sjå på ordninga før vi tek stilling til det, seier Venstreleiar Guri Melby.

Nord-sør-strid

Samtidig har debatten mellom nordnorske og sørnorske politikarar spissa seg til i Arbeidarpartiet.

Statsminister og Ap-leiar Støre fastslår at straumkrisa ikkje kan løysast med kablar mellom Nord- og Sør-Noreg.

Stavanger-ordførar Kari Nessa Nordtun, som er leiar for Aps energiutvalet som skal forme ut ein ny energipolitikk for partiet, tok i førre veke i Aftenposten til orde for å bygge ut strømoverføringskapasitet mellom Nord- og Sør-Noreg.

Alta-ordførar Monica Nielsen (Ap) kalla overfor VG utspillet «svært provoserande».

– Løysinga på utfordringane i sør i dag går ikkje gjennom å tappe kraft frå nord, sa Støre under Arbeidarpartiets partitime i Arendal torsdag.

– Viss vi skulle tenkt den tanken ville det teke 10–15 år. Nord har no høve til å bruke krafta si til å utvikle industrien sin. Men også i nord må ein kome i gang med å bygge ut meir fornybar kraft.

Partitimane er opne arrangement der dei ulike partia presenterer sin politikk. Fleirtalet av publikum er som regel tillitsvalde i partiet som presenterer seg på scena.

Må bygge meir kraft

Støre utdjupar til NRK etter partitimen:

– Mange tenker at når det er høge prisar i sør og låge i nord kan vi jamne det ut. Men det er enorme avstandar og strekningar og det er ikkje nødvendigvis det riktige grepet, seier han.

– Både nord og sør har ei felles utfordring. Begge må bygge ut meir fornybar kraft. Husk at situasjonen i nord er midlertidig. Det kan veldig fort snu, seier Støre og peikar på at det er viktigare å bygge ut intern overføringskapasitet internt i Nord-Noreg og mellom Nord-Noreg, Sverige og Finland.

Støre gjentok også sitt forsvar for utanlandskablar då han talte til forsamlinga med partitillitsvalde.

OMRINGA: Statsministeren får mange spørsmål om straum frå pressa. Foto: Håvard Grønli / NRK

– Men er det ikkje vanskeleg å forsvare at det er riktig med kablar til utlandet men ikkje mellom nord og sør i Noreg?

– Det er ikkje så veldig vanskeleg. For det er heilt normalt å tenke forsyning i eit område med felles behov. Difor er dei viktigaste overføringane i nord det som går mot Finland og Sverige. Der fungerer det samarbeidet ganske balansert.