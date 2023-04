Støre møter internt Ap-opprør: Åpner for å øke ytelser

Tre uker før Arbeiderpartiets landsmøte er et veritabelt trygdeopprør under oppseiling.

Arbeidslinjen utfordres, og partiprofiler mener Ap må sørge for at kriser og dyrtid ikke skaper en ny fattigklasse i Norge.

ORDFØRERKANDIDAT: Rina Mariann Hansen i Oslo. Foto: Live Wold

Flere fylkeslag krever nå en generell økning av ytelser som uføretrygd og alderspensjon, økte satser for sosialhjelp og økt barnetrygd, som Aftenposten har skrevet om.

Aps ordførerkandidat i Oslo, Rina Mariann Hansen, sier at offentlige trygdeytelser nå er «så lave at folk ikke klarer seg på det»:

Nå får stadig flere sosialhjelp, i tillegg til Nav-ytelse som uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP), viser tall NRK har fått fra byrådet i hovedstaden.

– Det betyr, slik vi ser det, at trygdeytelsene er for lave, sier Hansen til NRK.

Hun har tidligere beskrevet arbeidslinja som et «fryktelig begrep» overfor Vårt Land.

Lukker ikke døren

Partileder og statsminister Jonas Gahr Støre har foreløpig ingen konkrete løfter å tilby bekymrede partifeller.

Når det gjelder ytelser som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, henviser han til trygdeoppgjøret til våren. Der justeres ytelsene for å ta hensyn til prisveksten.

– Jeg vil ikke gå inn i det nå i forkant og heller ikke ta enkeltordninger, sier Støre til NRK.

– Men det skal være slik at du kan leve et trygt liv også på de ytelsene. Det er en del av velferdsstaten. Og så har vi i løpet av fjoråret, i etterkant av pandemien, knyttet til høye strømutgifter, høye priser, gjort justeringer av en lang rekke satser, sier statsministeren.

Støre ser at folk som har minst rammes hardest når prisene stiger raskt, og lukker ikke døren for å styrke noen av ytelsene eller ordningene.

– Jeg er ikke prinsipielt imot noe av det. Vi må se dette samlet, sier Ap-lederen.

Stolthet

Men Støre advarer samtidig kraftig mot å sette debatten om økte ytelser opp mot arbeidslinja.

Begrepet innebærer et mål om å få flest mulig i arbeid, og at det alltid skal lønne seg å jobbe fremfor å motta ytelser og støtte fra staten. Kritikere av «arbeidslinja» mener begrepet forutsetter at syke har et reellt valg mellom å jobbe og å motta trygd.

– Jeg motsetter meg at vi setter dette opp mot arbeidslinja, som jeg synes gjøres fra deler av politikken, og som jeg mener er feil. Og jeg synes arbeidslinja er et ganske stolt begrep, som er en venn, og ikke en motstander, sier han.

Les også: Amalie (24) lever i lavinntekt: – Føler et konstant press i brystet

Støre har nå sine øyne rettet mot rundt 100.000 unge mellom 18 og 29 år som verken er i jobb, opplæring eller utdanning.

– Mange av dem bør vi nå nå, og det er en mulighet nå, for ute i arbeidslivet etterspør de folk på jobb, sier han og understreker at mange av de unge har mye arbeidsvilje.

– Disse 100.000 unge som står utenfor, tenker du at flere av dem kunne jobbet?

– Ja, det tror jeg. Og det ser vi også eksempler på flere steder i landet. Nå har vi lansert en ungdomsgaranti. Når flere folk i Nav jobber målrettet for å legge til rette for det, så gir jo det resultater. Men det krever noe mer enn bare å ha en stillingsannonse ute.

Les også: Drømmen om en opptur

Stor uro i Oslo

Men i Arbeiderpartiets utstillingsvindu Oslo er det omfattende uro i egne rekker over at flere ser ut til å havne i økonomisk uføre mens Ap har regjeringsmakt.

I tillegg til ordførerkandidat Rina Mariann Hansen har også byrådsleder Raymond Johansen vært ute.

– Du kan ikke sende folk ut i fattigdom fordi du er redd for at ytelsene er så høye at de ikke har insentiv til å jobbe, har han uttalt til Klassekampen.

Og tall NRK har hentet inn fra Oslo gir grunn til bekymring. Tallene peker ifølge Hansen mot at de grunnleggende Nav-ytelsene rett og slett ikke er nok til å leve av:

Andelen som mottok supplerende sosialhjelp i Oslo økte fra 58 prosent i 2020 til 62 prosent i fjor.

Økningen var størst i Bydel Sagene. Der økte andelen mottakere med supplerende sosialhjelp fra 55 prosent i 2020 til 70 prosent i fjor.

– Hansen sier dette viser at ytelsene ikke er til å leve av. Hva tenker du om det, Støre?

– Nå skal vi ha debatt om dette, og jeg vet at dette er jo utfordringer som særlig gjelder de store i byene, og kanskje særlig i den aller største, Oslo. Og Rina Mariann Hansen har jo sittet med et ansvar for dette, så jeg trekker overhodet ikke hennes observasjoner i tvil, sier Støre.

– Sosialhjelpen er jo der for en hensikt, å kunne avhjelpe veldig spesielle utsatte situasjoner. Den må vi også slå ring om. Vi økte satsene allerede fra i fjor sommer, sier han.

KRAV: – Jeg er ikke prinsipielt imot noe av det. Vi må se dette samlet, sier Ap-lederen om presset fra partifeller om å øke ytelsene. Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Nav-hjelp og matkø

NRK har i en rekke sammenhenger den siste tiden dokumentert at stadig flere er avhengig av mathjelp fra veldedige organisasjoner for å få endene til å møtes.

Og nylig viste en Fafo-rapport at de aller fleste i matkøen, 84 prosent, mottar en eller flere ytelser fra Nav.

Rapportforfatterne peker på at dyrtiden skaper økonomiske vansker for mange, for en liten andel så store vansker at de må oppsøke matkøer.

– Er matkøene et uttrykk for svikt i velferdsstatens inntektssikringsordninger?

– Støtten fra Nav var ikke nok til å klare seg, og Nav sa at jeg burde gå på Frelsesarmeen å hente mat en gang i måneden, sier en hjelpemottaker i rapporten.

I mars fortalte NRK om Line Johnsen Angelsen. I likhet med nesten 50 000 nordmenn lever hun på såkalt minstesats for arbeidsavklaringspenger. Det tilsvarer to ganger grunnbeløpet i folketrygden, og utgjør årlig 223.000 kroner før skatt.

Utbetalingene er så lave at mottakerne ofte har krav på bostøtte og eventuelt strømstøtte.

Utbetalingene fra Nav har stort sett holdt tritt med den generelle prisveksten.

Men prisen for strøm og mat har vokst enda mer, og tar en større andel av inntekten til folk med dårlig råd.

– Hva er den korte oppsummeringen fra deg til de som forventer at Aps landsmøte skal komme ut med økte ytelser?

– Et landsmøte vedtar jo ikke budsjettene og trygdeoppgjørene. Men det er jo et klart politisk budskap fra Arbeiderpartiet at vi skal favne alle. Når vi sier alle skal med, så handler jo det om å ha en trygghet, grunnleggende trygghet.