Støre mener Solberg er passiv overfor Frp

– Fremskrittspartiet kjører en splitt-og-hersk-politikk. Dette er ikke for å lære, dette er for å drive valgkamp, tordner Jonas Gahr Støre.

Han mener det sier noe om Erna Solberg at hun lar en norsk minister reise til utlandet, og at hun ikke vil kritisere Listhaug utover å si at hun må passe på hva hun sier.

– Passiv og defensiv

– Det er en passiv og defensiv holdning fra en statsminister overfor et parti som har gjort Norge til et kaldere samfunn, sier han til NRK.

Statsminister Erna Solberg sier Sylvi Listhaug må passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier om situasjonen i Sverige. Listhaug reiste til Stockholm tirsdag, blant annet for å besøke bydelen Rinkeby som er kjent for å store problemer.

Listhaug skulle også møte den sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzon. Men hun avlyste møtet og begrunnet dette med at hun ikke ville være en del av Listhaugs valgkamp i Norge.

Reaksjonen fra den norske statsministeren var at dette nok er en valgkampreise fra Listhaugs side. Og Solberg understreket altså Listhaug må passe på.

Mener Listhaug forsøker å skremme

Jonas Gahr Støre mener det er noe helt annet når NRK spør om dette er noe verre enn at Ap inviterer sosialdemokratiske statsråder hit for å snakke stygt om Fremskrittspartiet.

– For det første kan jeg ikke se at vi har gjort det, for det andre er det noe helt annet. En statsråd som reiser til Sverige og som ikke blir mottatt av sin egen fagstatsråds­kollega engang, sier Støre.

Han mener det er åpenbart at Listhaug gjør dette er for å skremme om en tilstand han mener Norge er milelangt unna.

Siden hun er statsråd mener Støre at Listhaug reiser som Norges representant, ikke Fremskrittspartiets.