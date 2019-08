Støre mener Frp-uttalelser kan føre til radikalisering

– Det å snakke om snikislamisering, det å snakke om at vi trenger et korstog mot islam, det mener jeg er formuleringer som endrer holdninger og som åpner for at noen kan bli radikalisert, sier Støre til NRK.

– Dette er en klassisk høyrepopulisme, å snakke om slike ting som nører opp under debattklimaet.

Det var Frp-leder Siv Jensen som lanserte begrepet snikislamisering. Hun brukte det første gang i en landsstyretale for ti år siden.

Amundsen fryktet «nytt korstog blir nødvendig»

I 2011, fem år før han ble utnevnt til justisminister i Solberg-regjeringen, skrev Frp-politiker Per-Willy Amundsen på Facebook at han «fryktet et nytt korstog blir nødvendig», uttalelser han ikke ønsket å gå tilbake på da han ble utnevnt til statsråd i 2016.

Støre vil likevel ikke gi Frp-toppene ansvar for terrorforsøket i al-Noor-moskeen i helgen.

– Nei, jeg vil ikke trekke det så langt. Men vi har alle ansvar for de holdningene vi gir uttrykk for.

– Men du sier det er en sammenheng mellom holdninger og handlinger?

– Det vet vi at det er, men noen dager etter et slikt angrep så mener jeg det er viktig at det politiske Norge står sammen, tar avstand fra det som skjedde og slår ring om muslimene, sier Støre.

Han mener regjeringen nå må legge frem en handlingsplan mot islamofobi og muslimhets, noe statsminister Erna Solberg sier hun er åpen for.

Jensen: – Jeg unnskylder ikke et sekund

Frp-leder Siv Jensen mener kritikken fra Støre inneholder lite nytt.

– Dette sa Jonas Gahr Støre også i 2017. Da gjorde han hele debatten om innvandringspolitikk til en debatt om ord, istedenfor å snakke om politiske løsninger. Jeg kommer ikke til å be om unnskyldning ett eneste sekund for at Frp tar til orde for en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Frp startet søndag eksklusjonsprosess mot partiets ordførerkandidat på Nesodden, John Brungot, etter at Filter Nyheter avslørte at den lokale Frp-toppen også var medlem av Stopp Islamiseringen av Norge (SIAN) og blant annet har kalt muslimer for «dødsfiender».

– Tenker du at du som partileder har et ansvar for slike strømninger i Frp?

– Nei. Vi har ikke strømninger i partiet. Enkeltpersoner i partiet som tror de kan kombinere medlemskap i SIAN med medlemskap i Fremskrittspartiet, tar feil. Det er ikke forenelig, og vi handlet kontant da det ble avdekket i går.

– Hva tenker du om Per Willy Amundsens uttalelser om et nytt korstog mot Islam i dag?

– Nå må dere oppriktig talt gi dere! Jeg kommer ikke til å vike ett sekund i behovet for å ha en streng innvandringspolitikk i Norge og at vi må diskutere disse spørsmålene. Det er noe ganske annet enn å øve hets mot muslimer.

– Er det sammenheng mellom holdninger og handlinger etter det vi nå har sett i helgen?

– Nei, jeg mener at de enkeltpersonene som begår terrorhandlinger, vold og overgrep må straffes for det, og stå til ansvar for det. Vi politikere har et ansvar for å øve en god samfunnsdebatt, enten det gjelder innvandringspolitikk, ytringsfrihet eller andre viktige spørsmål, sier Jensen.