Støre mener det er klokt av Giske å ikke komme på Ap-festen

Det har vakt sterke reaksjoner i partiet at Trond Giske var invitert til onsdagskveldens sommerfest.

I et VG-intervju uttalte tillitsvalgt for de ansatte på Stortinget, Ingunn Yssen, at Giskes «nærvær på fester vil bety at flere ansatte i praksis er utestengt». Det skal ha ført til refs fra Støre og en påfølgende sykemelding.

Trond Giske har for tiden pappaperm og har permisjon fra stortingsvervet. Han har oppholdt seg i London sammen med familien den senere tiden.

Giske selv har ikke svart på NRKs henvendelser, men overfor NRK i kveld støtter partileder Jonas Gahr Støre at Giske uteblir.

Mener Giske viser ansvar

1. MAI-TALER: Trond Giskes comeback i offentligheten har skapt splittelse i Ap. Her fra 1. mai-markering i Verdal. Foto: Morten Andersen / NRK

På spørsmål fra NRK om det er klokt av Trond Giske å ikke komme på kveldens fest, svarer Støre:

– Ja, det synes jeg egentlig det er. Jeg tror det er å vise ansvar. Jeg er opptatt av at vi ikke har sosiale sanksjoner i Arbeiderpartiet. Jeg står ikke i døra og sier om folk er innenfor eller utenfor. Han er den del av vår stortingsgruppe, men det går også an å tenke seg om i forhold til hva det er riktig å være med på til enhver anledning, svarer Støre og utdyper:

– Noen ting må ta tid. Og jeg er opptatt av at han skal ønskes velkommen tilbake til stortingsgruppa. Han er der. Og så må vi ta de litt følsomme tingene slik at vi bruker den tiden som trengs for å komme på et godt spor.

Seksuell trakassering

Trond Giske trakk seg i vinter fra alle verv da partiet konkluderte med at han hadde brutt retningslinjene mot seksuell trakassering. Siden da er det blitt diskutert internt hvor raskt den tidligere nestlederen skal få nye roller i partiet igjen.

– Du sa helt tydelig at Giske-saken var avsluttet. Hvorfor lever den videre?

– Den er avsluttet. Den har partiet håndtert. Den har sentralstyret og landsstyret sluttet seg til. Men det er klart at en sak som treffer oss så sentralt, den skaper mange følelser. Den gjør at det henger med oss. Vi må bare konstatere at det tar tid å lege slike ting. Følelsene rundt dette er ikke over med avgjørelsen, sier Støre.

Han vil ikke svare på hvorfor Yssen-saken endte med sykemelding.

– Jeg kommenterer ikke interne forhold i dialogen mellom klubb og ledelse. Det går ikke jeg inn på. Vi har en åpen dialog med våre ansatte. Det tror jeg du vil finne om du går inn og snakker i Arbeiderpartiet. Men dette er følsomme spørsmål. Det må vi ha respekt for. Og så må vi oppføre oss ordentlig med hverandre, og ville hverandre godt og være et godt lag, sier Støre.