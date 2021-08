– Problemet nå er at det er for få leger, og for lange pasientlister.

Det sier partileder og statsministerkandidat i Ap, Jonas Gahr Støre, som onsdag besøkte Kirkenes legesenter.

Der traff han lege og kommunestyrerepresentant i Ap, Espen Rafaelsen, som også etterlyser flere fastleger.

Lege og lokalpolitiker i Ap, Espen Rafaelsen. Foto: Andreas Lekang

– Utgangspunktet er at vi må ha flere fastleger. Og da må det være mer attraktivt å komme inn i jobben, konstaterer Rafaelsen.

Ap har i sitt alternative budsjett satt av 350 millioner mer i dagens statsbudsjett til å rekruttere nye fastleger og korte ned pasientlisten til fastlegene.

Fastlegekrise

Ifølge Legeforeningen har mangelen på fastleger aldri vært større.

En stor andel av fastlegene i Norge er over 50 år, og 85 prosent av norske kommuner oppgir at de har store problemer med å rekruttere fastleger.

Samtidig står over 100.000 nordmenn uten fastlege.

– Nå har vi en kombinert krise av at det er for få som blir rekruttert, og for mange som er i alder til å bli pensjonert. Så de manglene vi hører om i dag er egentlig en forsmak på en utfordring som kommer til å bli mye større, sier Støre.

Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Andreas Lekang / NRK

Partiet kommer nå med fire konkrete tiltak for å gjøre pengene om til et bedre helsetilbud (se faktaboks).

Et av disse tiltakene er å øke antall utdanningsstillinger med 400, slik at flere skal kunne bli fastleger. En utdanningsstilling innebærer at man kan ta videreutdanning samtidig som man mottar lønn fra sykehuset.

Arbeiderpartiets viktigste løsninger: Ekspandér faktaboks 1. Styrke finansieringen for å redusere fastlegenes pasientliste (reduserer med 100 ila. de neste årene). 2. Øke antall utdanningsstillinger til legespesialister trinn 1 (LIS1-stillinger) og ha en nasjonal ordning med utdanningsstillinger for allmennmedisinere, som ALIS-Nord og ALIS-Vest, med mulighet for enten fast ansettelse under spesialiseringen eller tilbud om grunnstøtte til etablering av fastlegepraksis. 3. Innføre ordninger som gjør det lettere for fastlegene å styrke sin kompetanse, som for eksempel praksiskompensasjon ved kompetanseheving. 4. Utrede alternativer for organisering av legevakttjeneste. Kilde: Arbeiderpartiet.

Fastlegeordningen

I dag er det kommunene som har det overordnede ansvaret for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til dem som oppholder seg i kommunen. I dette ansvaret inngår også den såkalte fastlegeordningen.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet (se faktaboks).

Støre er tydelig på at ordningen er underfinansiert. Partiet ønsker å bruke de ekstra 350 millionene til å rydde opp i ordningen.

Blant annet ønsker Ap å redusere fastlegenes pasientliste med 100 pasienter i snitt i løpet av de neste årene.

– Det må bety færre på liste. Mer tid til hver pasient.

– Nå er det jo sånn at mange av fastlegene tjener godt nettopp på grunn av at de har mange på pasientlisten. Tror du fastlegene selv går med på forslaget?

– Det finnes selvfølgelig et øvre tak på hvor mange pasienter som er bra å ha for en fastlege, og ikke minst bra for pasientene. Og det må Helsetilsynet følge nøye med på, slik at pasienten får god behandling og nok tid til oppfølging, sier Støre.

Fastlegeordningen Ekspandér faktaboks Fastlegeordningen ble innført 1.6.2001.

Den innebærer at alle kan velge seg en fastlege, som er vår faste kontakt med helsevesenet.

Foreldre velger for barn under 12 år.

Du kan skifte lege opptil to ganger i året.

Stoler du ikke på diagnosen eller behandlingen fastlegen gir deg, har du krav på en annen leges synspunkt.

Fastlegen din har ansvaret for å sikre deg primære legetjenester, henvise deg til spesialist, skrive sykemeldinger, trygdeerklæringer og annet du har behov for.

Fastlegen skal være tilgjengelig for "sine" pasienter. Det skal være mulig for deg å treffe legen per telefon. Fastlegen forplikter seg til å skaffe en vikar, som vil være din faste kontakt når han/hun er fraværende.

Bare 0,5 prosent av befolkningen har valgt å stå utenfor fastlegeordningen.

– Ikke sett et eneste nytt forslag

Støres forslag sender ikke akkurat sjokkbølger gjennom regjeringslokalene.

– Jeg er veldig glad for at Støre nå kommer etter, og lanserer de samme tiltakene som regjeringen er i ferd med å gjennomføre.

Det sier helse- og omsorgsminister i Høyre, Bent Høie. Han er krystallklar på at tiltakene Ap lanserer for å bedre fastlegeordningen ikke er noe nytt.

Samtidig erkjenner Høie at det er lange pasientkøer hos fastlegene.

Bent Høie (H). Foto: Siv Sandvik / NRK

– Definitivt. Og det er årsaken til at regjeringen har tatt tak i dette og etablert en forpliktende handlingsplan.

Handlingsplanen innebærer å styrke allmennlegetjenesten, som fastlegeordningen er en del av, med 1,6 milliarder kroner frem mot 2024.

– Jeg har ikke sett et eneste nytt forslag fra Arbeiderpartiet for å styrke fastlegeordningen, avslutter Høie.