Støre involvert i håndtering av varsler om Giske

Ifølge DN dreier det seg om minst fire varsler som de ikke tidligere har omtalt. Avisen skriver også at Støre har bedt om et møte med Giske.

NRK får opplyst at møtet mellom partilederen og nestlederen vil finne sted før julaften.

Støre har tidligere avvist at Giske har oppført seg upassende, senest på Politisk kvarter fredag i forrige uke. NRK får opplyst at han ikke er tilgjengelig for kommentar onsdag kveld.

Tirsdag avviste Trond Giske en påstand om upassende oppførsel overfor Dagens Næringsliv.

Fortvilet og alvorlig

Situasjonen i Arbeiderpartiet blir av flere stortingsrepresentanter skildret som svært alvorlig. Støre avviste i forrige uke at det foregår en maktkamp i Arbeiderpartiet.

Men nå beskriver flere kilder til NRK situasjonen i partiet som fortvilet.

Flere har sagt at det er den mest alvorlige krisen de har opplevd i partiet. Flere har begynt å gråte når de har snakket med NRK.

Flere peker på at man ikke kan gå inn i julen uten at situasjonen blir håndtert og at konfliktene blir stoppet så langt det er mulig. Situasjonen blir beskrevet som utmattende for partiet som fikk flest stemmer valgnatten, men som nå er forbigått av Høyre på flere målinger etter en turbulent høst internt.

Interne konflikter

VG skrev i forrige uke om interne konflikter i Arbeiderpartiet, den ene som følge av en SMS Trond Giske skal ha sendt til et AUF-medlem i 2011. Giske skal en sen nattetime ha spurt AUF-jenta om hvor det var fest. AUF varslet partikontoret om saken. Daværende partisekretær Raymond Johansen har bekreftet til VG at han ble varslet om en sak om en sentral tillitsvalgt, og at han tok det opp med vedkommende.

Det tidligere AUF-medlemmet sier selv at hun ikke opplevde meldingen som et problem da, og heller ikkje gjør det i dag. Til Dagbladet har hun karakterisert pressens håndtering av saken som «upassende og krenkende».

Kritisk til notat

Arbeiderpartiet har den siste tiden jobbet med å utarbeide nye retningslinjer og et notat om hvordan organisasjonen skal håndtere varsler om seksuell trakassering.

Grete Fossum, tidligere stortingsrepresentant og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, sa til NRK mandag at partiets håndtering kan ha gjort det vanskeligere for ofre å stå frem.

Hun viser til flere medieoppslag den siste tiden der bruk av rykter om seksuell trakassering i interne maktkamper har blitt diskutert i Arbeiderpartiet. Fossum trekker blant annet frem disse punktene fra et diskusjonsnotat Arbeiderpartiet har jobbet med:

«Er det greit å bruke tidligere tilfeller av seksuell trakassering eller påstander om seksuell trakassering mot en person som innehar et tillitsverv eller søker et tillitsverv?

Hvis tidligere tilfeller/påstander om seksuell trakassering brukes for å oppnå andre ting enn at trakasseringen skal opphøre, hva gjør det med muligheten til å ta trakassering på alvor?»

NRK vet at flere av stortingsrepresentantene til Arbeiderpartiet reagerte på ordlyden. Punktene ble senere fjernet og notatet er ennå ikke sendt ut i partiorganisasjonen.