Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i dagens kontrollhøring på Stortinget at han har tatt grep for å styrke rutinene etter en tid preget av en strøm av habilitetsskandaler i regjeringen hans.

– Vi har tatt lærdom og styrket rutinene. Mange av forholdene som har fremme her i dag har vi tatt grep, sa han.

Men i tur og orden forklarte avgåtte statsråder seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget i dag, om habilitet og aksjekjøp.

SKANDALESOMMER: Habilitetsrot har preget de siste månedene for statsminister Jonas Gahr Støre. Foto: Heiko Junge / NTB

Eks-statsrådene kom med en rekke kritiske bemerkninger omkring håndteringen av slike saker i egen regjering:

Regelverket var uklart og oppfølgingen mangelfull.

Opplæringen var for svak.

Ektefellers aksjekjøp har vært en «blindsone i politikken».

Ulik praksis på Statsministerens kontor (SMK) og i de ulike departementene.

Det er statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som har det overordnede ansvaret for at de ulike statsrådene holder seg innenfor gjeldende regler.

HABILITETSROT: Tonje Brenna, Anniken Huitfeldt, Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen forklarte seg alle for Stortinget i dag. Foto: Terje Pedersen/Joakim Halvorsen/Stian Lysberg Solum

– Har tatt lærdom

Støre var sist ut i maratonhøringen i kontrollkomiteen i dag. Når det gjaldt opplæringen, pekte han flere ganger tilbake på statsrådenes eget ansvar for å tilegne seg kunnskap.

Høyres Svein Harberg viste til at både Ola Borten Moe og Anette Trettebergstuen hadde pekt på «svakheter ved opplæringen».

– Hvem har det overordnede ansvaret her? ville Harberg vite.

– Det er statsråden som har det overordnede ansvaret, svarte Støre.

Han viste til at det nå er utarbeidet felles retningslinjer for regjeringens medlemmer.

– Men alle må følge de samme kravene i loven. Fordi denne opplæringen har vært forskjellig, sa Støre.

Han viste videre til at statsrådene har en rekke hjelpemidler til rådighet hvis de er i tvil: Det finnes juridisk ekspertise i departementene, og SMK kan også bidra med kunnskap, understreket han.

– Men det er i departementet det må skje. I Huitfeldts departement har de i tillegg en rettsavdeling som er godt bevandret i de juridiske sidene av dette.

KONTROLLHØRING: Statsminister Jonas Gahr Støre hilser på kontrollkomiteens leder Peter Frølich i dag. Foto: Heiko Junge / NTB

– Har tatt grep

Støre innledet sin del av høringen med å vise til at tillit til politikere er helt avgjørende i et demokrati. Det har vært svekkelse av tillit mellom folk og oss politikere, slo han fast.

– Når jeg er blitt kjent med sakene i min regjering, har jeg vært opptatt av at det skal utvises full åpenhet om hva som har skjedd, og at all informasjon må komme frem, slo statsministeren fast.

Han har vært nødt til å avskjedige flere statsråder som følge av problemene med forståelsen av habilitetsreglene. Men Støre slo fast at det ikke er mulig å lage veiledning eller opplæring som dekker alle tenkelige situasjoner hvor man kan bli inhabil.

Han understreket at tilliten til politikerne er blitt svekket av sakene som har vært oppe. Samtidig understreket han altså at det er den enkeltes ansvar å vurdere egen habilitet.

– Statsråden har plikt til å sette seg inn i regler. Man kan ikke vente på å bli fortalt hva som er de faktiske forholdene. Det er bare den enkelte selv om kan ha oversikt over bindinger som kan lede til inhabilitet, sa Støre og fortsatte:

– Det er viktig at vi ikke vanner ut dette ansvaret som ligger på hvert enkelt regjeringsmedlem.

Støre understreket at han i dagens høring hørte eks-statsråder som erkjente feil, som de så hadde tatt ansvar for.

– Det kan ikke være slik at en statsråd sier «jeg gjorde den feilen, for det var ingen som sa fra». Det er en glideflukt bort fra ansvaret, sa regjeringssjefen.

Tre avgåtte

Ola Borten Moe (Sp), Anette Trettebergstuen (Ap) og Anniken Huitfeldt (Ap) er alle nå ute av regjeringen.

Alle pekte, på ulike måter, på det de opplevde som mangler eller svakheter i det gjeldende systemet for håndtering av habilitet.

Tidligere Sp-nestleder og forskningsminister Ola Borten Moe mener regelverket var uklart og opplæringen for svak i regjeringen han selv var en del av.

Borten Moe måtte gå av i sommer etter at det ble kjent at han hadde kjøpt våpenaksjer og brutt habilitetsreglene.

– Jeg er ingen ekspert på habilitet og inhabilitet. Men jeg kan mer nå enn noen gang tidligere i mitt liv, sier tidligere forskning- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

KRITISK: Ola Borten Moe pekte på flere svakheter da han ble spurt ut av kontrollkomiteen i dag. Foto: NTB

Han tok selvkritikk for ikke å ha satt seg godt nok inn i regelverket og «sannsynligvis heller ikke forstått det godt nok».

– Men jeg vil også mene at opplæringen bør og kan bli bedre. Regelverket bør bli tydeligere og bevisstheten i systemet har også et potensial for å bli bedre, sa han.

Huitfeldt måtte nylig gå av som utenriksminister. Støre begrunnet hennes avgang delvis med et behov for å gjenopprette tillit.

I Huitfeldts forklaring kom det fram at hun ikke hadde en bakgrunnssamtale, en såkalt vetting-samtale, ved SMK før hun ble utnevnt i 2021.

– Som politiker skal man aldri skylde på embetsverket, det gjelder uansett. Men i og med at jeg velger å være selvkritisk, ville jeg kanskje også tenkt i konstitusjonell avdeling på SMK at man skulle gått inn i dette med stor ydmykhet, sa Huitfeldt da hun forklarte seg.

AVGÅTT: Anniken Huitfeldt måtte nylig forlate posten som utenriksminister. Foto: Høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite om habilitetsbrudd Oslo 20231107. Tidligere ut / NTB

Hun beskrev reglene om ektefellers aksjeeierskap som en «blindsone i politikken».

– Mitt inntrykk er at dette er et område som er blitt strengere og strengere og strengere, sa Huitfeldt.

Anette Trettebergstuen trakk seg nærmest umiddelbart da hennes habilitetstrøbbel dukket opp i sommer.

Hun pekte i sin forklaring på ulik praksis hos Statsministerens kontor (SMK) og de andre departementene.

– Det er åpenbart, og det ble vi kjent med i møter med SMK. SMKs jurister har en annen forståelse av hvorvidt man kan nevne og foreslå navn enn det juristene i KUD hadde, og annerledes enn det som har kommet frem i skriftlige redegjørelser i andre departement, sa Trettebergstuen.

Støre erkjente da han gikk gjennom hvilke endringer han har gjort, at det har vært ulik praktisering i ulike departementer.

– Rutinene har vært ulik i ulike departementer, sa han.

PRAKSIS: Anette Trettebergstuen mener SMK og ulike departementer håndterer habilitetsspørsmål ulikt. Foto: NTB

Ingen vetting

Statsminister Støre mener det var gode grunner til at det ikke ble gjennomført grundige bakgrunnssamtaler med Anniken Huitfeldt før hun ble utnevnt til utenriksminister.

Såkalte vetting-samtaler ble ellers gjennomført med statsrådene av påtroppende statssekretær Kristine Kallset ved SMK – med to unntak.

– Det var Trygve Slagsvold Vedum og Anniken Huitfeldt. Og det var det god grunn til, sa Støre og viste til at Vedum jo ledet regjeringspartner Senterpartiet.

– Og Anniken Huitfeldt har vært statsråd i to regjeringer, sittet på Stortinget, jeg kjente henne godt. Hennes egnethet som statsråd var godt kjent for meg, sa Støre og tilføyde:

– Så vil jo alle statsråder få sine habilitetssamtaler når de kommer i regjering, i møtet med departementet.