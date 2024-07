Støre hyller Dagsnytt på 90-årsdagen

– Noe av det jeg liker med Dagsnytt på NRK, er jo at det er en gjenkjennelighet med grundighet og troverdighet, og ikke sensasjonspreg. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre i forbindelse med 90-årsdagen.

Støre er en av 1,3 millioner nordmenn som hver dag får med seg Dagsnytt.

Selv midt på natten – klokken 03.00 – hører rundt 50.000 nordmenn på de tre minuttene med nyheter.

Dagsnytts Vidar Eidhammer sendte Dagsnytt mandag fra Spikersuppa i Oslo Sentrum. Foto: Christian Breidlid / NRK

«Stemmen fra London»

NRK ble opprettet 1. juli 1933. På dagen ett år senere gikk Dagsnytt på luften for første gang.

Toralv Øksnevad leser den første nyhetssendingen 9. april 1940, dagen Norge ble invadert av Tyskland. Foto: Aktuell/NTB

I 1934 var ikke dagens NRK-hovedkvarter på Marienlyst byttet. Den første sendingen ble derfor sendt fra NRKs lokale i Oslo sentrum.

Toralv Øksnevad ble høsten 1933 utnevnt til leder av nyhets- og aktualitetsavdelingen i nyopprettede NRK.

Det var i den stillingen han tirsdag 1. juli 1934 fikk jobben med å lese opp den første Dagsnytt-sendingen 1. juli 1934.

Øksnevad ble senere kjent som «Stemmen fra London» fordi han formidlet NRKs nyheter fra London under den tyske okkupasjonen fra 1940 til 1945.

Tone Nordahl er en av Dagsnytts programledere i dag. Her markerer hun dagen ved siden av en statue av Toralv Øksnevad, mannen som leste den første bulletinen for 90 år siden. Foto: Hanna Johre / NRK

Lytter i over 80 år

En av de mest trofaste Dagsnytt-lytterne er Odd Grann. Han er 92 år gammel og sier at han har hørt Dagsnytt siden han var 11 år.

– «Dette er London». Det er det første som sitter i mitt minne, sier Grann i dag. Og viser nettopp til sendingene til Øksnevad.

Siden har Grann vært en fast lytter. I dag kaller han seg avhengig.

– Radioen er jo avhengighetsskapende. Så jeg hører på nyhetene hver dag. Har gjort det hele mitt voksne liv. Vært avhengig av det, også arbeidsmessig, sier Odd Grann.

92 år gamle Odd Grann har hørt på Dagsnytt i over 80 år. Foto: NRK

Slår ikke av radioen

92-åringen har ikke stor forståelse for de som velger å unngå Dagsnytt fordi de ikke vil høre om krig og elendighet.

– Livet består av mørke og lys. Det gjelder med nyhetene òg. Skal du se lyset, må du kjenne mørket, sier han.

– Det å slå av radioen, det er å stenge seg ute fra verden. For meg er det helt utenkelig, Odd Grann.

Kaffe og teknikk - sentrale ting i Dagsnytts 90 år lange historie. Foto: Christian Breidlid / NRK

Til å stole på

Den gamle Dagsnytt-lytteren trekker frem troverdigheten som grunn til at han hører på Dagsnytt, over 80 år etter første gang.

– At det er à jour. At det gjør at vi blir à jour hele tiden. At vi hele tiden er på. Og vet hva som foregår rundt i verden. Det er nok det for meg. For jeg stoler jo på det, sier Odd Grann.

Og han får følge av statsministeren: – I en tid med mye fake news, er Dagsnytt og NRKs nyheter et viktig holdepunkt når det oversvømmes av inntrykk av nyheter fra alle andre kanaler, sier Støre.