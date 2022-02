Gjennom helgen har den internasjonale fordømmelsen av Russlands invasjon av nabolandet økt i styrke. Gjennom søndagen har flere land, deiblant Sverige og Danmark, har varslet at de vil sende våpen for å støtte Ukraina.

Norge kommer ikke til å gjøre det samme, men vil sende militært utstyr som hjelmer og vester til Ukraina til «den forsvarende part», altså Ukraina.

Det bekrefter regjeringen på en pressekonferanse søndag kveld.

– Dette er beskyttelsesmateriell Ukraina har bedt om, som hjelmer og skuddsikre vester. Det er materiell vi kan sende raskt til Ukraina. Så vil vi i nær dialog med våre nærmeste partnere vurdere om det også kan bli aktuelt med andre typer bidrag, sier forsvarsminister Odd Roger Enoksen.

På spørsmål om hvorfor Norge ikke gjør som andre nordiske land og sender våpen til Ukraina, svarer statsminister Jonas Gahr Støre at Norge i likhet med andre land i Europa har sett på hva man kan bidra med.

En lov fra 1959 forbyr i utgangspunktet norsk kommersiell eksport av våpen til land der det er krig eller krigsfare.

– Det er viktig å vurdere dette ganske nøye, fordi det er første gang vi gjør dette: leverer militært materiell inn i en konflikt på denne måten. Vi mener det er ekstraordinære grunner til å gjøre det. Så får vi se på helheten og ha kontakt med landene rundt oss for å se om det er ytterligere behov Norge skal følge opp, sier Støre.

Norge har tidligere åpnet for at ammunisjon som er produsert her i landet kan videreeksporteres til Ukraina fra andre kjøperland.

Fryser Oljefondets investeringer

Norges Bank har fått beskjed om å fryse investeringene Statens pensjonsfond utland har i Russland. Dette som et ledd i selge seg ned og trekke seg helt ut av det russiske markedet.

– Dette er økonomiske sanksjoner som skal treffe det russiske lederskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Oljefondet har verdier for drøyt 27 milliarder kroner i Russland, skrev Dagbladet Børsen fredag.

– Det er viktig å sende signaler som treffer det russiske lederskapet, som har tatt beslutningen om å starte denne angrepskrigen. Vi vil vise at vi ikke tar lett på det russiske angrepet midt i det frie Europa, sier Støre.

– Vil ramme Russlands krigsmaskin

Støre åpnet med å si at Norge for øvrig skal slutte seg til de de sanksjonene som er vedtatt i EU mot Russland. Dette gjelder både økonomiske sanksjoner og å stenge norsk luftrom for russiske fly.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt kaller EUs sanksjonspakke historisk og sier den også vil ramme Hviterussland, som er delaktig i konflikten.

Som en del av sanksjonspakken skal vil Norge innføre sanksjoner mot russiske banker. Disse vil bli stengt ute fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

– Sanksjonene vil ramme Russlands evne til å drive sin krigsmaskin, legger Huitfeldt til.

Regjeringen har også besluttet å sette av inntil 2 milliarder kroner til å avhjelpe den humanitære situasjonen og hjelpe mennesker på flukt.

Harde kamper

Natt til torsdag igangsatte Russlands president Vladimir Putin den militære operasjonen mot Ukraina. I det invasjonen er inne i sitt fjerde døgn kommer det motstridende meldinger om fremdriften.

Natt til søndag ble det meldt om tunge kamper og eksplosjoner ved et oljeraffineri i Ukraina. En gassrørledning skal også være sprengt.

Den ukrainske hæren hevder å ha slått tilbake et russisk angrep nær landets nest største by Kharkiv, øst i landet. Senere på morgenen ble det meldt fra ukrainsk hold at lette russiske kjøretøy hadde trengt seg inn i sentrum av byen.

Video av kamper i Kharkiv i Ukraina søndag. Du trenger javascript for å se video. Video av kamper i Kharkiv i Ukraina søndag.

Regjeringen i Moskva hevdet søndag morgen at deres styrker har omringet byene Kherson og Berdjansk, sør i Ukraina. Russiske myndigheter hevder å ha truffet nær 1.000 mål i Ukraina og tatt til fange 471 ukrainske soldater.

Ukraina hevder på sin side at rundt 4.300 russiske soldater er drept eller såret siden invasjonen startet. Det hevdes også at hundrevis av soldater er tatt til fange. Fra russisk side bekreftes det at det er tatt fanger, men det hevdes at det snakk om «noen få».

FN anslår søndag at over 368.000 mennesker har flyktet fra kampene i Ukraina.