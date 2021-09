Støre holder døra stengt for Rødt og MDG

Lange måneder med valgkamp nærmer seg slutten for de ni partilederne som fredag kveld er samlet til en siste holmgang i kulturkvartalet Stormen i Bodø, før de får dommen fra velgerne når stemmelokalene stenger mandag klokken 21.

Skatt, skole og distriktspolitikk blir temaer for NRKs direktesending fra kulturkvartalet Stormen i Bodø.

Men først jobber programlederne Atle Bjurstrøm og Fredrik Solvang hardt for å få svar på de mange ubesvarte spørsmålene om regjeringssamarbeid, som har meldt seg gjennom valgkampen.

Holder døra lukket

Og programlederne startet med Ap-leder Jonas Gahr Støre. Solvang spurte Ap-lederen om han gleder seg til eventuelle regjeringsforhandlinger, som ifølge Solvang tegner til å bli de «aller vanskeligste regjeringsforhandlingene noen kandidat har stått overfor».

– Jeg ser lysere på livet enn du gjør, tror jeg, Fredrik Solvang, sa Støre.

– Hvis vi får et valgresultat som gir mulighet for skifte, så gleder jeg med til å gjennomføre politikk, fortsatte Ap-lederen.

Da han litt etterpå ble konfrontert med forholdet til MDG og Rødt, svarte han som følger:

– Rødt vil jo ikke i regjering med noen. Og jeg har sagt at de politiske forskjellene er for store, så ikke Rødt. Og jeg sier også regjeringssamarbeid med MDG, sånn som politikken er, ikke er aktuelt, sa Ap-lederen.

Lysbakken tar «hele hurven»

Arbeiderpartiet vil helst i regjering med SV og Senterpartiet, men Senterpartiet ønsker ikke å ha med SV.

– Vi mener det beste er Sp/Ap, så får vi heller snakke litt med Audun Lysbakken i stortinget, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

SV-leder Audun Lysbakken vil helst ha med Rødt og MDG i tillegg til Senterpartiet, i en Ap-ledet regjering.

– Jeg mener ganske enkelt det blir for mye spill og spetakkel når alle lukker dørene for hverandre. Jeg tar hele hurven, så venter vi på resultatet mandag, sier Lysbakken.

Ultimatum fra MDG

MDG-leder Une Bastholm sier hun gjerne vil i regjering med Støre, men da må det bli helt slutt med all oljeleting på norsk sokkel.

– Det er et absolutt ufravikelig krav fra oss, sa Bastholm i debatten.

– Jeg synes det er klokt å snakke med Une, og det gjør jeg gjerne, og hvis dette flertallet ryker, så vil jeg snakke med alle, sa Støre. Men så fortsatte han:

– Men på regjering har jeg sagt hva jeg foretrekker. Og så opplever jeg at hvis ikke du sette roljenæringa på sidelinja, kommer med disse sluttdatoene så vil ikke jeg være med. Det er jeg imot, sa Ap-lederen, mens han henvendte seg til Bastholm.

Rødt vil ikke

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er den eneste på rødgrønn side som IKKE vil i regjering med Støre. Han vil støtte en Ap-ledet regjering, men krever til gjengjeld en forpliktende samarbeidsavtale med Rødt.

– Med ti fra Rødt inne på stortinget, og med en rødgrønn regjering inne på stortinget, så kan vi presse ny regjering, sier Moxnes.

– Hvis de får flertall så trenger de ikke høre på deg, skyter programleder Fredrik Solvang inn.

– Da kan de finne på å miste mange velgere, for vi tenker lenger fram, svarte Moxnes.

Han ba Støre avklare om han vil gå med på en avtale med Rødt etter valget, dersom flertallet går i rødgrønn retning. Og viste til at Støre enten kan lukke døra og få et Rødt i full opposisjon eller inngå en avtale.

– Er du med på en sånn deal, Støre? spurte Moxnes.

Svaret fra Støre kom kontant:

– Her står dealen min, sa Ap-lederen og pekte på Vedum og Lysbakken.

Rødgrønt kaos

På borgerlig side kommer ofte påstanden om kaos på rødgrønn side, men statsminister og Høyre-leder Erna Solberg avviste at hun har tatt dette begrepet i sin munn.

– Jeg tror ikke du finner et sitat fra meg på det rødgrønne kaoset, sa Solberg, før hun la til uttrykket ble «veldig eksemplifisert» i fredagens debatt.

– Det snakkes ikke om politikk, det snakkes om hvem som skal leke med hverandre. Det velgerne ikke får svar på, er hvilken politikk de får. Sp går til valg på en politikk som er helt motsatt av det Moxnes mener på mange områder, men likevel skal de samarbeide, sa Solberg.

Guri Melbys Venstre havnet i regjering med Fremskrittspartiet, enda hennes forgjenger Trine Skei Grande beskrev en slik utvikling som usannsynlig foran valget i 2017. Men da Frp trådte ut, fikk Venstre sin drømmeregjering med KrF og Høyre.

– Jeg er glad for at Venstre gikk inn i regjering. Ingen trodde vår regjering var mulig, men vi har fått gjennomslag for masse god klimapolitkk og skolepolitikk, sa hun.

Frp-leder Sylvi Listhaug sa hun opplever situasjonen på rødgrønn side som skremmende.

– Det som skremmer meg og mange velgere, er at vi kan få en regjering som vil legge ned oljenæringen, samtidig som de vil ha alt gratis, sa hun.

Mens Listhaug helst vil ha en regjering med Høyre - uten KrF og Venstre - vil KrF helst fortsette med dagens regjeringskonstellasjon.

– En vanlig familie har fått 14.000 i skattelette. Vi ønsker virkelig at denne regjeringen får forsette. Vi har en tydelig plan for hvordan vi skal få halvert utslippene innen 2030, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Slik er samarbeidssituasjonen akkurat nå:

* På rødgrønn side er Arbeiderpartiets målsetning en flertallsregjering med Sp og SV. Senterpartiet vil på sin side unngå et regjeringssamarbeid med SV, mens SV i sin maktuttalelse åpner for et bredest mulig rødgrønt samarbeid som også omfatter MDG og Rødt.

* Rødt og MDG kan begge havne på vippen etter valget. Begge partiene vil kaste dagens statsminister Erna Solberg fra Høyre og sette inn Støre. Men Rødt vil ikke i regjering, kun ha en forpliktende samarbeidsavtale med en Støre-regjering. MDG vil på sin side i regjering, men helst ikke med Senterpartiet og Rødt. De foretrekker den såkalte Oslo-modellen med Ap, SV og MDG.

* På borgerlig side vil Erna Solberg fortsette som statsminister i regjering med KrF og Venstre dersom hennes allianse vinner valget. Men koalisjonen er avhengig av støtte fra Frp, som helst vil i regjering kun med Høyre.

Den TV-sendte partilederdebatten starter klokken 19.40 og avsluttes med appeller fra hver av de ni partilederne. Rekkefølgen på appellene er trukket på forhånd. Sendingen avsluttes klokken 21.40.