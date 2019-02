Støre hevder Solberg tukler med norsk økonomi

– Alle skjønner at dette er et brudd på handlingsregelen. Alle kjenner igjen denne teknikken med å skjule disse pengene, fra andre land i Europa som har mistet kontrollen over økonomien, sa Støre i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

«Under strek»

Grunnen til at Ap-lederen sammenligner regjeringens økonomiske politikk med land som har vært på randen av konkurs, er et punkt i den nye regjeringsplattformen (se faktaboks).

Fakta om regjeringens omstridte budsjettgrep Ekspandér faktaboks Det er dette punktet i Granavolden-plattformen flere økonomer er kritiske til: «Staten følger selvassurandørprinsippet. Det betyr at hovedregelen er at staten ikke forsikrer seg, men dekker skader og tap når de oppstår. Regjeringen vil utrede og vurdere om gjenanskaffelser hvor staten er selvassurandør bør kunne føres som en 90-post i statsbudsjettet.» 90-poster handler normalt om «endringer i statens formue» og teller ikke som utgifter når statens pengebruk skal måles.

I praksis betyr forslaget at regjeringen skal kunne bruke milliarder på nytt regjeringskvartal og ny fregatt uten at det teller som pengebruk i statsbudsjettet.

Begrunnelsen for det nye budsjettgrepet er at dette ikke er «vanlig» pengebruk, men «gjenanskaffelser» av eiendeler staten ikke har forsikret.

I praksis betyr det at den utvidede regjeringen åpner for å bygge et nytt regjeringskvartal til 15 milliarder kroner og kjøpe en erstatning for den forliste fregatten NM «Helge Ingstad» til fire milliarder kroner uten å føre utgiftene på det vanlige statsbudsjettet.

DYRT: Regjeringen vurderer å innføre et nytt budsjettprinsipp for å betale for en eventuell ny fregatt etter havariet av KNM Helge Ingstad i fjor høst. Dette bildet fra 2013, altså lenge før havariet. Foto: Anton Ligaarden / Forsvarets mediesenter

Det betyr at betydelige investeringer kan bli finansiert med oljepenger som ikke tas fra den potten som hvert år settes av på statsbudsjettet i tråd med handlingsregelen for oljepengebruk.

Denne «budsjettfinten» har fått kraftig kritikk fra økonomiske fagmiljøer. De mener det kan skape en farlig presedens, slik at staten i fremtiden lettere henter penger fra «oljesekken» uten måtte prioritere innenfor budsjettet.

Staten har ikke forsikring

Erna Solberg, på sin side, forsvarer grepet. Det gjorde hun også i spørretimen på Stortinget.

Hun understreker at regjeringen i første rekke skal utrede om dette er en fornuftig måte å gjøre det på. Ifølge statsministeren er det på høy tid å ta en debatt om selvassurandørprinsippet, altså at staten selv bærer risikoen for skade og tap.

– Vi skal vurdere og utrede, sa Solberg og viste til at Støre og Arbeiderpartiet tidligere ikke har sagt et tydelig ja eller nei til regjeringens forslag.

Støre: – Veldig skeptisk

Støre svarte at Arbeiderpartiet er mot å endre prinsippet i handlingsregelen.

– Vi skal lese utredningen når den kommer, men jeg markerer nå, at dette er vi veldig skeptiske til.

Han avviser at staten skal kunne erstatte tap ved å hente penger «under strek» fordi de ikke betaler forsikring og dermed kan få store, uforutsette utgifter i fanget. Ifølge Ap-lederen vil denne måten å gjøre det på «tukle med viktige prinsipper» i norsk økonomi.

– Skal det ikke lenger hete statens pensjonsfond utland, men statens forsikringsfond utland? Dette åpner for å bruke fremtidige pensjonisters penger til å betale for disse uforutsette hendelsene.

Solberg understreket i spørretimen at regjeringen har fulgt handlingsregelen i sine budsjetter, og avviste at de nå legger opp til en uforsvarlig pengebruk.

– Vi har fra regjeringens side ført en ansvarlig økonomisk politikk fra vi kom inn i regjeringslokalene. Vi har redusert handlingsregelen og strammet inn på regelverket, sa hun.