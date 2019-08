Støre hedret avdød ordfører i AUF-tale: – Dette skal bli en valgkamp i Ingrid sin ånd

Det ble holdt ett minutt med stillhet for Ingrid Aune på Utøya. Foto: Eivind Molde / NRK

Før talen til Ap-lederen ble det holdt ett minutts stillhet for Malvik-ordfører Ingrid Aune som døde i en båtulykke sammen med kjæresten, psykolog i Namsos, Eivind Olav Kjellbotn Evensen.

Jonas Gahr Støre innledet med å snakke om dødsfallet til partikollega Ingrid Aune.

– Mange kjente Ingrid godt, jeg kjente Ingrid godt. Hun var lett å like, sa Støre.

Han mimret tilbake til da han var utenriksminister og besøkte Utøya mens Aune var i AUF og utfordret ham:

– Jeg husker hun kjempet imot klasevåpen, og jeg jobbet med den saken. Hun kjempet på og fikk det inn i AUF sitt program.

Senere jobbet Støre selv med er forbud og fikk dette igjennom, forteller han.

– En av våre beste er tatt fra oss. Det er tungt og meningsløst. Men her på Utøya skal vi ikke bli meningsløse. Vi skal ha meninger og engasjement, slik Ingrid hadde ønsket, sa Støre før han dediserte valgkampen til henne:

– Jeg tar med meg Ingrid sitt engasjement inn i valgkampen. Denne valgkampen skal være i Ingrid sin ånd. Det betyr at vi skal levere helt konkret politikk som griper inn i folk sitt hverdags- og arbeidsliv.

Ingrid Aune ble ordfører i Malvik i 2015, og ville kjempe for fire nye år ved kommunevalget i september. Foto: Morten Kjennerud / Arbeiderpartiet

Skolemat til alle

Støre gikk videre til å snakke om konkret politikk, og vektla at gratis skolemat til alle elever er en hovedsak for partiet.

– Vi går til valg på ett skolemåltid til alle elever, det er på tide. Vi er nesten de eneste i Europa som ikke har det.

Støre lovet også gratis skolefritidsordning for de minste skolebarna.

– Vi skal innføre gratis skolefritidsordnings (AKS) for de minste. Vi vet at en del barn går hjem når skolen stenger fordi foreldrene ikke har råd til å sende de på AKS.

Klima som hovedsak

Også klimautslipp var et tema som ble viet mye oppmerksomhet i talen.

– Det betyr noe for klimaet hvem som styrer kommunene, sa Støre og hevdet at Ap-styrte kommuner kutter mer enn der Høyre styrer.

Han viste til utslippstall fra Miljødirektoratet for kommunene. Partiet har gått gjennom tallene og kommet fram til at kommuner der Arbeiderpartiet har ordføreren eller byrådslederen har kuttet 50 prosent mer i utslippene per innbygger enn der Høyre sitter på postene.

Partiet medgir imidlertid at også noen Ap-styrte kommuner har økt sine utslipp og viser til at Tromsø har økt utslippene med 20 prosent.

– Klima ett av våre hovedsaker i en kommunevalgkampen. Det er første gang og på tide. Slike kommer det til å være fremover, sa Støre.